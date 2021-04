Unión visita a Sarmiento Deportes 18 de abril de 2021 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales tendrá esta tarde su segunda presentación en el Federal A 2021, cuando enfrente en Resistencia al local Sarmiento. El partido comenzará a las 18:15 y será arbitrado por una terna salteña: Gustavo Benítez, siendo sus asistentes Cristian Yareco y Luciano Díaz, mientras que el cuarto árbitro será Mariano Agli de Oberá (Corrientes).

El Bicho Verde viene de igualar como local en el estreno ante Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 2, en tanto que los chaqueños perdieron 2 a 1 en la visita a Defensores de Villa Ramallo.

El plantel del Chino Tosetto que viajó es el siguiente: Agustín Aylagas, Leonardo Torres, Agustín Alberione, Matías Rojo, Tomás Attis, Franco Semino, Daniel Abello, Nicolás Canavesio, Gian Franco Baier, Tomás Federico, Jonatan Pais, Ricardo Villar, Diego López, Denis Straqualursi, Jonatan Medina, Mauro Ponce de León, Adrián Rodríguez y Cristian Sánchez.



RESTO DE LA FECHA ZONA B

A las 15.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Central Norte de Salta (Jonathan Correa); Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Bruno Amiconi); a las 16 Sp. Belgrano de San Francisco vs Defensores de Villa Ramallo (Federico Guaymas); Boca Unidos de Corrientes vs. Chaco For Ever (Gastón Brizuela Monzón); a las 16.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Crucero del Norte (Nelson Bejas); a las 19 Sportivo Las Parejas vs. Racing de Córdoba (Adrián Franklin). Libre: Defensores de Pronunciamiento.