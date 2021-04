Cuando el esfuerzo y espíritu amateur tienen recompensa Deportes 18 de abril de 2021 Redacción Por Tres jugadores de padel de Sunchales y uno de Tostado realizaron un gran sacrificio para viajar y fueron campeones Sudamericanos

FOTO J. DANNA PARA EL PAIS. Los binomios Danna - Defagó y Daga - Rodríguez se coronaron en Paraguay.

El pasado 3 de marzo fue un día inolvidable para tres jugadores de Sunchales y uno de Tostado que hicieron realidad los sueños de todo deportista, consagrándose campeones Sudamericanos de Padel, en jugadores libres y amateurs, en el torneo realizado en Asunción del Paraguay.

Esteban Daga, Uriel Rodríguez y José Danna fueron los representantes de la vecina ciudad, mientras que Eugenio Defagó el tostadense que también celebró en tierras guaraníes. Daga y Rodriguez lo consiguieron en 5ta categoría (mayores de 35), mientras que Danna junto a Defagó festejaron en la categoría C (mayores de 45).

"Fue una experiencia conmovedora y dura..ya que nunca nadie de esta zona accedió a esta instancia, dura por el nivel del torneo y porque por esta difícil situación de pandemia nos puso con costos muy altos y trámites muy engorrosos", expresó José Danna a LA OPINION.

El campeonato sudamericano se jugó del 16 al 20 de marzo y tuvo 429 deportistas de Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Chile, contando además con invitados de Estados Unidos y México.

"Nuestra actividad.. lamentablemente no es muy difundida. Aún así en plena época de apogeo de la misma, por lo que batallamos para conseguir empresas que nos ayuden de Sunchales y Rafaela, políticos de la zona que nos ayudaran. Así y todo, con menos del 50% del presupuesto, nos fuimos en nuestro vehículo particular cuando las 8 selecciones restantes fueron en avión...en busca de la gloria representando a la selección Argentina de Padel y a la Asociación Argentina de Padel", describió con mucha emoción.

Daga y Rodriguez ganaron cinco partidos para obtener el título, venciendo en la final a la también pareja argentina Mármol y Astesano por 6-0 y 6-2.

Danna y Defagó jugaron un partido más, 6, y para desatar el festejo vencieron a la pareja paraguaya Ríos y Bazán por 6-4 y 6-1, produciendo un hecho histórico en la zona ya que fue la primera vez que 4 jugadores de esta región ganan un torneo continental. A su regreso a Sunchales, fueron reconocidos por el municipio y el Concejo Municipal.

Por otra parte, José Danna recalcó que "me gustaría que este espacio pueda mostrar nuestra actividad, para que los chicos y jóvenes que practican la disciplina, si le ponen garra y mucha pasión como nosotros..se puede".

Estos logros permitieron que los jugadores campeones estén ante la gran posibilidad de estar en Panamericanos y Mundiales, siempre sujetos a la situación sanitaria por la Pandemia, previstos en octubre en Brasil y en noviembre en Estados Unidos, respectivamente. Ojalá puedan volver a disfrutar de estas hermosas vivencias y satisfacciones.