Boca venció a Atlético Tucumán

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Sin brillar, Boca mejoró el pobre nivel de los últimos tiempos y le ganó anoche por 3 a 1 a Atlético Tucumán, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, resultado que le permitió seguir en puestos de clasificación.

El juvenil Cristian Medina y Sebastián Villa, a los 5 y 10 minutos del primer tiempo, pusieron rápidamente en ventaja al elenco local, mientras que Leonardo Heredia, a los 21 de la misma etapa, descontó para el conjunto tucumano.

Ya en el complemento, cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento y el encuentro se terminaba, Franco Soldano marcó el tercer gol para el triunfo del equipo "xeneize", en la antesala de su debut por Copa Libertadores, que será el próximo miércoles en la altura de La Paz frente a The Strongest.

El conjunto "decano" sufrió la expulsión de Cristian Erbes, a los 14 minutos del segundo tiempo, por doble amonestación.

Con este resultado, Boca alcanzó los 16 puntos y junto a Lanús y Talleres escolta al líder Vélez (22), mientras Atlético Tucumán continúa con 12 unidades, afuera de la pelea.



OTROS RESULTADOS: Sarmiento 1 (66m Torres de penal) - Lanús 0, San Lorenzo 1 (36m A Romero) - Argentinos 1 (72m Hauche), Newells 2 (41m Sosa y 92m Scocco) - Patronato 0. HOY: 13.30hs Arsenal vs Racing, 15.45hs Estudiantes vs Gimnasia, 18hs Independiente vs Defensa y Justicia, 21.00hs Colón vs Godoy Cruz.



Boca 3 - Atlético Tucumán 1



Estadio: Alberto J. Armando (Boca). Árbitro: Jorge Baliño.



Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra (61m Mas); Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra (61m Jara), Mauro Zárate (39m Obando); Sebastián Villa y Carlos Tevez (90m Soldano). DT: Miguel Russo.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti, Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Oscar Benítez (61m Bustos), Franco Mussis (46m Acosta), Cristian Erbes, Ramiro Ruíz Rodríguez (68m Carrera); Leonardo Heredia (68m Lotti) y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.



Goles en el primer tiempo: 5m Medina (B), 10m Villa (B), 21m Heredia (AT).

Gol en el segundo tiempo: 49m Soldano (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 14m expulsado Erbes, por doble amonestación (AT).