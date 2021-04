El “León”, obligado a ganar para seguir en la cima de la Primera A Deportes 18 de abril de 2021 Redacción Por Este domingo continúa la quinta fecha del Apertura liguista y se juega un nuevo capítulo de la Primera B. Todo lo que hay que saber.

FOTO ARCHIVO POR LA CIMA. El León recibe al Deportivo Aldao y buscará su quinta victoria seguida para no perderle pisada al Cervecero, que volvió a ganar.

Argentino Quilmes ganó en el adelanto del viernes y eso condiciona a 9 de Julio, que no puede dejar puntos en el camino si es que quiere seguir siendo líder del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol junto al Cervecero.



Este domingo continúa la fecha 6 con la disputa de tres encuentros, siendo que dos han quedado suspendidos por casos de covid. El martes dichos juegos (Talleres de María Juana vs Bochófilo Bochazo y Florida de Clucellas vs Sportivo Norte) se reprogramarán.



A continuación todo el programa de partidos para la jornada de hoy, en Primera A y B, comenzando las Reservas a las 14.30hs y las Primeras a las 16.00 hs.



PRIMERA A (Fecha 5 del Apertura):



9 de Julio vs Deportivo Aldao (Franco Ceballos); Brown de San Vicente vs Peñarol (Rodrigo Pérez), Ferrocarril del Estado vs Deportivo Ramona (Ariel Gorlino).



LAS POSICIONES: Quilmes 15, puntos; 9 de Julio 12; Atlético 8; Libertad 7; Talleres 7; Brown 6; Aldao 6; Tacural 6; Sportivo 5; Ramona 5; Unión 4; Ben Hur 4; Florida 4; Ferro 3; Peñarol 3; Bochazo 2.



PRIMERA B (Fecha 3 del Apertura):



ZONA NORTE: Dep. Bella Italia vs San Isidro (Claudio González), Tiro Federal vs Independiente Ataliva (Fernando Rodríguez), Arg. Humberto vs Independiente San Cristóbal (Guillermo Vacarone), Arg. Vila vs Sp. Aureliense (Guillermo Tartaglia).

ZONA SUR: Sp. Libertad EC vs Atlético Esmeralda (Darío Suárez), Dep. Susana vs Sp. Santa Clara (José Domínguez), Zenón Pereyra vs Juventud Unida (Gonzalo Hidalgo), San Martín vs Dep. Josefina (Sergio Romero), La Hidráulica vs Atlético María Juana (Sebastián Garetto).