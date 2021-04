Casi puntaje ideal para la Crema Deportes 18 de abril de 2021 Redacción Por Atlético de Rafaela se midió con Gimnasia de Mendoza y se impuso en cinco de los seis encuentros.

FOTO PRENSA ATLÉTICO FESTEJO DE GOL. Gandín, hijo del Chipi, marcó uno de los tantos en la goleada de la Novena.

En la jornada de ayer Atlético de Rafaela se enfrentó con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en uno de los cruces correspondientes a la segunda fecha del torneo de Divisiones Inferiores de AFA de la Primera Nacional, en su zona C.

En el Predio ‘Tito’ Bartomioli, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, se presentaron las tres menores con todos triunfos celestes. La Novena goleó 6 a 0, la Octava se impuso 4-3 y en Séptima 2 a 0. A Mendoza viajaron las mayores y la Crema también marcó diferencias ante el conjunto mendocino, con triunfos en Cuarta 2-1 y en Sexta 3 a 2. El juego de Quinta fue para la el local 3 a 1.



Los resultados y goleadores:



Cuarta: Gimnasia 1 vs Atlético 2 (Alfaro). Quinta: Gimnasia 3 vs Atlético 1 (Vera). Sexta: Gimnasia 2 vs Atlético 3 (Manna x 2 y e/c).



Séptima: Atlético 2 (Minighini y Quintero) vs Gimnasia 0. Octava: Atlético 4 (Casa y Dominino x 3) vs Gimnasia 3. Novena: Atlético 6 (Kornchu x 2, Gandín, Argañaráz, Herrero y Suárez) vs Gimnasia 0.



En la próxima fecha Atlético se cruzará con Belgrano de Córdoba.