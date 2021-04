El fiscal Zoppegni no descarta un "interés por algún dinero" Policiales 18 de abril de 2021 Redacción Por LA TRAGICA MUERTE DE HECTOR CORNALIS CERCA DE MARIA JUANA

FOTO MARIA JUANA NEWS MARCHA DE SILENCIO. Se realizó en María Juana, y los vecinos se congregaron para pedir Justicia por el crimen.

El Dr. Carlos Zoppegni, fiscal adjunto de la Unidad Fiscal N° 150 San Jorge, dependiente de la Fiscalía Regional N° 1 Santa Fe, a cargo de la investigación de la muerte violenta del trabajador lácteo Héctor Cornalis, dialogó con LT 28 Radio Rafaela sobre el hecho de sangre y brindó importantes definiciones que se publican a continuación.

Según las declaraciones del fiscal Zoppegni, los hechos tuvieron lugar en el horario comprendido entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, momentos previos a ingresar a la quesería donde trabajaba la víctima, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 13 entre María Juana y Estación Clucellas.

Al momento de arribar a Colonia Cello, lugar donde se realizó el hallazgo del cuerpo de la víctima, se encontraron con el cadáver dentro del vehículo, en la parte trasera, maniatado y muy lastimado.



PALABRAS

DE ZOPPEGNI

En cuanto al avance de las pesquisas, el fiscal de San Jorge a cargo de la investigación señaló: "ya libré los oficios para realizar la autopsia y precisar bien la causa de la muerte, ya que nos hemos encontrado con varias heridas y todavía no podemos ajustar bien cuál fue la que le generó la muerte".

En la misma línea agregó que: "por las heridas que tiene, yo me inclino por algo que no es casual ni culposo, sino que es doloso, con una pena que seguro sea prisión perpetua".

Hasta el momento de la fecha no se descarta ninguna hipótesis respecto a lo sucedido: "naturalmente [su muerte] tiene que estar vinculada con algún tipo de interés por algún dinero que esta persona podría llegar a manejar, o algún pago que podría, eventualmente, haber realizado en el día de la fecha, pero no me adelanto, es una de las hipótesis que manejamos", concluyó Zoppegni.



MARÍA JUANA

MARCHÓ EN SILENCIO

Una populosa marcha de silencio se realizó el viernes a la noche en la plaza central de María Juana, donde los vecinos se congregaron para pedir justicia por la muerte de Héctor Cornalis, el trabajador lácteo asesinado este viernes luego de ser reducido y secuestrado en el ingreso a la planta láctea de la cooperativa “22 de Marzo”, en la que ocupaba un cargo de encargado.

El reclamo giró en torno al pedido urgente de justicia frente al caso que conmocionó a toda la región por las características del episodio en el cual el hombre, de 56 años, fue brutalmente golpeado e inmovilizado y luego apareció muerto dentro de su auto en un camino rural del distrito de Colonia Cello, consignó La Capital.

De la movilización participaron la esposa, las tres hijas de Cornalis, familiares, amigos y vecinos. Durante el transcurso pidieron además por la liberación de Ramiro -el restante integrante del núcleo familiar, hijo del asesinado- quien permanece detenido en la Alcaidía de Sastre desde septiembre de 2020 por violar una orden de alejamiento impuesta por la Justicia, tras una denuncia por violencia de género realizada por su expareja que tomó trascendencia nacional.

Luego de unas palabras que dirigió a los presentes el párroco José Luis Riberi, la esposa del occiso aseguró que no cree que el crimen haya sido un hecho al azar y pidió por el esclarecimiento del caso.

Cornalis, domiciliado en María Juana, fue hallado sin vida dentro de un vehículo en Colonia Cello, luego de que su familia denunciara que había sido secuestrado a las 4.50 de la madrugada del viernes, cuando llegaba a su trabajo en la cooperativa láctea “22 de Marzo”, en la localidad de Eustolia, a unos 14 kilómetros de María Juana.

El hombre se movilizaba en un auto Ford Focus, color blanco y al llegar al portón del establecimiento fue interceptado por tres sujetos que lo golpearon y lo redujeron.

Todo lo sucedido -según el fiscal Zoppegni- quedó registrado en una cámara de seguridad que capta el sector de ingreso. “Pero lamentablemente las luces encendidas del vehículo dificultan una buena observación sobre la escena y hacen imposible que se pueda identificar a los sujetos”, dijo.



OTRAS ARISTAS

Una de las hijas de la víctima, Julieta Cornalis, consideró que se trató de un hecho planificado. “Creemos que no ocurrió al azar, estaba dirigido”, señaló. “Fueron a sacarle dinero puntualmente a mi papá. No sabemos si tenía mucho encima, creemos que no. Tenía que hacer unos pagos en planta, pero no era mucho”, añadió.

Entre otros hilos investigativos se analizan los posibles lazos con empleados despedidos recientemente, el traslado de dinero de operaciones no declaradas y una posible “entrega”. También tratan de establecer si existen otros motivos en su entorno que pudieran generar el triste desenlace.

Una de las hipótesis más fuertes se apoya en lo ocurrido cuando el hombre fue abordado. “Hubo un intercambio de palabras que podrían inducir a pensar que la víctima conocía al primer agresor, pero todo es materia de investigación”, indicó el fiscal. En ese rumbo, los pesquisas consideran como posible móvil del crimen la intención de evitar la individualización de los agresores por parte de la víctima.

Cornalis portaba en su auto una pistola calibre 22 marca Bersa que era de su propiedad. “También tratamos de establecer -afirmó el Fiscal- por qué razones el hombre llevaba un arma y para eso esperamos información complementaria”, aclarando que en horas de la tarde de este sábado estarían los resultados de la autopsia. También esperan las pericias sobre las filmaciones y sobre las comunicaciones telefónicas que impactaron en las antenas de la región.

“La situación es muy rara. Pero queremos que se esclarezca todo. No entendemos por qué mataron a mi papá si podían llevarse el dinero con el auto y luego escapar”, analizó la hija y concluyó: “Ahora necesitamos que liberen a mi hermano para poder estar en familia en este momento tan doloroso”.