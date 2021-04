La macro en clave electoral, más sombras que luces Suplemento Economía 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...



Por Eduardo Fracchia*



El gobierno quiere llegar lo más sólido posible a la elección de fecha aún por consensuar a nivel de Paso y de generales. Dentro de una fragilidad enorme de una economía sin inversión, con pobreza creciente y con alta inflación, la idea central es evitar que el dólar blue crezca fuerte como lo sucedido en octubre de 2020 que llegó a 200 pesos. Con un sistema que tiene costos para apaciguarlo y que supone tasas elevadas, Guzmán lo ha conseguido durante el verano y es de esperar que esto siga así, aunque nadie descuenta tensiones cambiarias más cerca de las elecciones. El segundo trimestre es favorable por la liquidación de dólares de la cosecha beneficiada además por el precio de la soja. Si creciera el blue va a arrastrar al oficial que es central para el gobierno vaya con freno de mano para no alentar inflación.

Lo ideal es llegar con recuperación de actividad, esto se subordina directamente a lo que el gobierno plantee como estrategia de ataque a la pandemia. No obstante, es una variable que depende también de la vacunación ya que con esto se tendría un escenario de mayor circulación de personas y, por lo tanto, con más trabajo en las empresas. Si la segunda ola es agresiva la actividad se verá resentida por las restricciones que afectarán a la oferta de bienes y servicios.

La clave además de llegar con buena actividad que arrastra empleo es bajar la inflación mensual de 4% a 2% lo cual es improbable. Para llegar a 29% este año, como lo indica el Presupuesto, la inflación debería ser 1,7% desde abril a diciembre, esto es sinceramente imposible. En lo que se refiere a la relación con el Fondo, no es relevante para la elección y la van a querer posponer. Existe un debate entre los que quieren extender los plazos de pago a 20 años frente a los previstos que son menores. El recurso a los DEGs en la primavera es interesante y da un alivio transitorio

Es de manual que los gobiernos quieran llegar a las elecciones con los precios bajo control. En el 85 con el Austral funcionó, en el 88 con el Plan Primavera la hiperinflación llegó antes y la gran corrida cambiaria influyó en que Alfonsín dejase antes el poder. A Macri no se le dio bien este tema porque la derrota en las Paso hizo perder el control del dólar. Veremos cómo transcurren los acontecimientos, hay que seguirlos en el día a día. Claramente, no ayuda tener

tan pocas reservas netas, aunque se espera que el precio de la soja sea favorable para que nos genere más dólares de exportación. Por supuesto que hay otros frentes relevantes pero no necesariamente económicos tal como el de la inseguridad que influye también en circunstancias de elecciones. Los aspectos institucionales, justicia, corrupción y libertad de prensa no son factores relevantes a la hora de votar, salvo para segmentos puntuales de la clase media.

Si la pandemia recrudece, el gobierno debería reflotar el IFE y ATP para contener la cuestión social que puede desalinearse todavía más. Ciertamente, es relevante el control de la calle y evitar situaciones de protestas graves que afecten a la opinión pública. En definitiva, un trabajo de relojería donde es central atrasar tarifas, seguir con el régimen soviético de control de precios, contener el tipo de cambio oficial para que no incida en precios. Puede salir bien, el día después es otro cantar porque se van a ir acumulando tensiones cambiarias y tarifarias. Esta corrección post elecciones puede ser hecha con orden o por el mercado mismo de modo caótico. Para la política en un balance de fuerzas tan disputado donde en Diputados el oficialismo no logra imponerse es clave ganar la elección, léase en la práctica ganar el Gran Buenos Aires. Esperemos que la voracidad electoral no perjudique a una economía que está muy frágil y que no logra salir de la estanflación.



(*) Publicado en el Informe de Abril del IAE Business School de Universidad Austral.