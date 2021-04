La rebeldía de ahorrar Suplemento Economía 18 de abril de 2021 Por Guillermo Briggiler Es necesario dejar de gastar por arriba de nuestros ingresos. Es vital ahorrar para financiar la inversión y de esa manera poder crecer.

FOTO ARCHIVO BOLSILLOS VACIOS. Ahorrar puede ser una misión imposible en un país tan desordenado como la Argentina.

Si se pudiera apagar un rato la política y que el gobierno se dedique a administrar la economía, solo pediríamos que estabilicen las variables macro y dejen que el resto se vaya acomodando solo, de esa forma se logrará el crecimiento sin mayor intervención.

Desde la política se le achaca al gobierno anterior que tomó deuda en exceso, pero es mucho más responsable por no haber reducido el déficit fiscal, el inmenso gasto del Estado, que de haber tomado deuda, ya que el financiamiento que tomó, fue a la tasa del FMI de ese momento, que era solo del 4% anual. Actualmente no hay créditos en el mundo a esa tasa. Además Argentina tiene hoy vedado el ingreso a los mercados internacionales de crédito y si pudiera ingresar las tasas a pagar se acercarían al 20%. Utilizó la mayoría para el pago de vencimientos de empréstitos anteriores y el resto, lo utilizó para pagar déficit fiscal. Si vamos a los números que tiene el ministerio de economía en su Web, podemos observar que la deuda en la conducción de cambiemos creció u$s 90.000 millones y el déficit fiscal superó, en los cuatro años, los u$s 93.000 millones. El problema no es la deuda, es el gasto del Estado.

¿Qué pasa con la deuda hoy? Los vencimientos de este año se puede pagar con los Derechos Especiales de Giro que se recibirán del FMI o lograr que se posterguen hasta que se realice un acuerdo que incluya los próximos vencimientos de los años 2022 y 2023, que son mucho más elevados. Estos deben refinanciarse con un nuevo plan de pago o que el gobierno consiga ingresar nuevamente a los mercados de créditos mundiales para cancelarlos con emisiones de deuda soberana.

Sin embargo, si miramos la deuda del país, llegaremos a la conclusión que es impagable para la capacidad de pago que tenemos, es decir a la posibilidad de generar fondos para cancelarla, en otras palabras generar riqueza. Lo que producimos no alcanza y con la caída del PBI del año 2020 mucho menos. De todas formas si calculamos el endeudamiento en razón de su PBI, este alcanza un 60% del mismo, porcentaje que al compararlo con otros países es muy bajo. Sin embargo nunca lograremos pagar la deuda sin aumentar los ingresos, o bajar el gasto, esto último por el momento es más difícil. El país genera ingresos fiscales anuales por u$s 60.000 millones aproximadamente, pero su gasto supera los u$s 78.000 millones, por lo que no podemos pagar ni siquiera lo que gastamos, mucho menos pagaremos los intereses de la deuda (unos u$s 6.000 millones) y ni hablar del capital adeudado.

Un nuevo acuerdo con el FMI hará que se posterguen pagos y bajen intereses, pero no resolverá el problema que tiene en país, esté necesita crecer y para ello necesita fomentar la inversión. Cualquiera de nosotros que viviera una situación similar, saldría a buscar un segundo trabajo, a realizar horas extras o buscar nuevas fuentes de ingresos. Lo mismo debe hacer el país, aumentar su producción interna y su riqueza. Se debe bajar la presión tributaria y las regulaciones para las nuevas inversiones que traigan producción y empleo. Terminar con todos los subsidios al consumo y fomentar el ahorro y la inversión. Por ejemplo, la actual baja del impuesto a las ganancias puede traernos más consumo, pero no inversión y el aumento de consumo sin inversión vuelve en suba de precios.

La propuesta es lograr en Argentina la rebeldía de ahorrar, de dejar de gastar por arriba de nuestros ingresos, tanto en el sector público como el privado, de esa manera se realizará un ajuste que permitirá que las generaciones futuras reciban un país mejor.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler