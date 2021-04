Reutilizar y emprender: 4 emprendimientos que saben de segundas oportunidades

En los últimos años el tema ambiental fue cobrando cada vez mayor importancia, sobre todo en lo que respecta a la acumulación de residuos. Según el informe del Banco Mundial “What a waste 2.0” (Los desechos 2.0) en el mundo se generan al año 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y al menos 33% de ellos no son tratados. Además, se proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumenten un 70% en los próximos 30 años si no se toman medidas urgentes. Por otra parte, el documento agrega que los latinoamericanos no estamos exentos de este problema: cada uno de sus habitantes genera casi un kilo de basura por día, pero solo se recicla el 4,5% de los desechos a nivel regional.

La buena noticia es que cada vez más surgen emprendimientos con gran conciencia ecológica, en los que se pone en valor las 3R de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar. En tiempos en los que es necesario tomar conciencia del impacto ambiental, muchos emprendedores se presentan como una alternativa para esta problemática urbana.

Los cuatro emprendimientos que se presentan hoy en primera persona en este espacio, Hola Emprendedor, tienen el foco puesto en darle segundas oportunidades a productos que usamos a diario.



TIENDA CANDY

Mi nombre es Fernanda Marcuzzi (Fer, Ferni, Titi, Tete o Nani), soy mamá, diseñadora gráfica de profesión y emprendedora a todo momento.

Hace dos años, ordenando el placard de los chicos descubrí tres cajas de ropa de bebe que había guardado para que siga circulando entre mis amigas, pero me encontré con que ya no había bebes cercanos que puedan necesitarla, y entonces pensé en qué podía hacer con esas prendas para que sigan siendo usadas y cuidadas con tanto amor como el que les había dado yo, así es como surge Tienda Candy.

En sus comienzos, la tiendita se presentaba en todas las ferias barriales de la ciudad, con mi marido y mis hijos pasábamos largos y divertidos domingos en cada plaza de Rafaela. Fue en esas ferias donde la mayoría conoció el emprendimiento y al día de hoy siguen siendo parte. Llegada la pandemia me vi obligada a pasarme al mundo digital y a armar un showroom. Hoy la tiendita tiene página web y ofrezco entrega a domicilio o retiro en showroom.

TIENDA CANDY es una propuesta 100% sustentable que motiva la compra y venta de prendas y accesorios usados en excelente estado para darles una segunda oportunidad y ayudarnos entre todos. Para quien compra, no gasta fortuna y adquiere prendas hermosas y en perfecto estado. Para quien vende, suma un ingreso más a la familia.

A nuestro medio ambiente, ayudamos a concientizar y motivar el consumo responsable, reutilizando, reciclando recursos, reduciendo el consumo e impulsando el movimiento slowfashion.

Y lo más importante: les enseñamos a nuestros niños lo que es el compromiso con el otro y con el planeta, y que lo usado viene cargado de horas de juegos y de experiencias que los ayudarán a crecer.

¿Cómo vender? La modalidad de Tienda Candy es recibir productos a consignación. Significa que NO COMPRO, NI CANJEO, selecciono las prendas, calzado y artículos grandes y me encargo de accionar para vender.

Lo que no se selecciona se devuelve o puede ser destinado a donación si así lo desean. Estoy en contacto con Asociaciones y Merenderos que retiran las prendas donadas y me dan a conocer el destino que tienen.

¿Cómo comprar? Entrás a la tienda online, elegís por edad y categoría de artículos y vas armando tu carrito. Una vez que finalizas la selección, seguís los pasos que te pide y finalizas con la selección de la forma de pago y envío.

En la página hay un botón de WhatsApp que te comunica directamente conmigo para que puedas consultarme lo que necesites.

Como emprendedora pienso a diario en avanzar y darle más llegada a mi emprendimiento y a toda esta movida circular, es por eso que cada persona que me contacta la incentivo para que se sume, actualizo la tienda web, mantengo conexión con mis seguidoras en redes sociales, atiendo consultas 24/7 y estoy disponible para todas las que quieran participar de este movimiento, tanto para comprar como para vender o para generar un nuevo emprendimiento eco sustentable.

La tiendita está abierta 24 horas, los 7 días de la semana, y yo estoy ahí, detrás de todo para atenderlas y que juntos hagamos de este mundo un lugar mejor para los que vienen.



CONTACTO:

TIENDA CANDY

www.thecandygarage.mitiendanube.com

WhatsApp: 3492661828

Redes sociales: Tienda Candy





EL GARAGE DE LOS JUGUETES

Somos Gisela Raffaelli y Maricel Sasia y juntas somos "El Garage de los Juguetes", tal como nos gusta presentarnos.

Ambas somos mamás, Gise es mamá de Aquiles y Neron, y Mari, de Reggina. En junio de 2020, en plena pandemia, el aislamiento nos puso en jaque a todas las familias, buscamos la forma de mantener entretenidos a nuestros niños sin generar una crisis en la económica familiar. Ambas charlábamos preocupadas de la cantidad de juguetes y juegos que tenían, pero ya no les generaban interés o entusiasmo e inspiradas por la propuesta de The Candy Garage, donde ambas mamis éramos clientas, se nos ocurrió emprender en este mágico mundo de los niños, y así crear " El garage de los juguetes".

Buscamos todos esos juguetes, juegos o libros de cuentos que los niños ya no utilizan más, de los cuales se aburrieron o quedaron guardados en un viejo cajón, para darles una nueva oportunidad. Una nueva familia, que quiera comprar artículos usados, en buen estado y a un excelente precio, los puede aprovechar. Y como si fuera poco, con todo esto, estamos cuidamos nuestro planeta, tenemos una actitud más sustentable y de paso ayudamos a la economía de ambas familias. Amamos las historias de padres que promueven en sus hijos la cultura de vender un juguete, juego o libro en desuso, para así poder ahorrar y comprar ese nuevo que tanto quieren.

La idea es contagiar cada vez más personas para que se sumen a la cultura ecológica de la economía circular, donde día a día buscamos Reducir, Reciclar y Reutilizar. Es importante que seamos consumidores responsables y que comprendamos que tenemos que ser el cambio que queremos en nuestro planeta. Creemos firmemente que este es el camino.



CONTACTO

EL GARAGE DE LOS JUGUETES

Instagram: @elgaragedelosjuguetes





ELE ROPA CASI NUEVA

Mi nombre es Laura Wanzenried, soy mamá de Santiago y soy emprendedora. En Ele creemos en segundas oportunidades. Mi emprendimiento nació a fin de 2020, luego de entender que todas las prendas tienen y merecen una nueva oportunidad en pos de un mundo más sustentable.

Mi "musa" fue Fernanda de The Candy Garage. A ella le compré mucha ropa para mi hijo y de hecho le di para vender prendas de Santiago. Conversando con ella, me enteré que muchas de sus clientas buscaban tiendas de ropa usada para mujeres. Esa me pareció una excelente idea, y una oportunidad. Decidí asumir el compromiso de ser agente activo en este proceso de cambio. Creo que con mi negocio colaboro en reducir el impacto de la industria textil en el mundo, y promuevo el consumo responsable. El cambio inicia en uno, pero se expande a lo colectivo.

La moda circular es una tendencia mundial, e invita a que nos cuestionemos sobre nuestros hábitos de consumo que puedan afectar al medioambiente. Todos podemos poner nuestro granito de arena, recirculando nuestras prendas y no desechándolas rápidamente.

En Ele pueden encontrar ropa, calzado y accesorios perfectamente seleccionados, a precios accesibles y listos para una segunda oportunidad.



CONTACTO

ELE ROPA CASI NUEVA

Instagram: @eleropacasinueva





MERCI

Somos Sofía Tascón y Lara Tascón, y somos hermanas. Juntas creamos nuestro hermoso emprendimiento llamado "Merci".

Merci nació en plena pandemia, aproximadamente en mayo del año pasado cuando en una videollamada con Milagros, una amiga -casi hermana- de la facultad notamos la necesidad de que exista una "Feria de libros leídos" en Rafaela para poder acceder a ejemplares más económicos y solucionar el inconveniente de estar lejos y no poder intercambiar entre nosotras algunos títulos que nos interesaban (actividad común en la vida de los lectores que se limita a un círculo íntimo de personas conocidas).

El tema de conversación finalizó en esa videollamada, no imaginábamos que, en un futuro no muy lejano, ese sería nuestro emprendimiento. Una noche una de nosotras lo soñó: "Amiga, soñé que estábamos en una feria en la plaza principal canjeando libros, ¿y si nos arriesgamos y lo hacemos?". A partir de ese momento la rueda empezó a girar, con muchas energías y ganas, pero siempre con la incertidumbre de no saber si la sociedad iba a responder a esta nueva idea.

Luego de darle vida a “Merci” creamos una cuenta en Instagram, y contamos a nuestros seguidores quiénes éramos y qué hacíamos. Con el paso de los meses, por cuestiones de distancias y tiempos, Mili debió dar un paso al costado, aunque nunca dejó de formar parte del equipo de trabajo. En esa transición, incluimos a Sofía (hermana de Lara) quien siempre se encontraba 100% dispuesta al emprendimiento.

Merci es un emprendimiento que se dedica a la compra, venta y canje de libros leídos. Para realizar el canje contamos con una base de datos, a la que llamamos biblioteca, sobre los libros que nuestra comunidad desea intercambiar y los títulos que quiere comprar. Nuestro trabajo es ser intermediarias entre la persona que vende el libro, y la que lo compra. Generalmente el libro que se entrega vale por un porcentaje de descuento que va desde el 10% hasta un 100% de descuento o canje directo del libro que se adquiere. Muchas veces, se buscan títulos nuevos y los mismos se consiguen mediante proveedores a precios accesibles. Otras, se realizan búsquedas intensas de libros usados por todo el país, por ejemplo, un día recibimos el pedido de la saga Harry Potter, y para cumplir compramos libros en San Luis, Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Fue un trabajo increíble.

Uno de nuestros desafíos, es fomentar en nuestra comunidad lectora el valor de la reutilización, dándole, así, una segunda oportunidad a los libros para que todo el conocimiento y magia que estos tienen puedan llegar a otras personas. Además, otro reto, entre tantas pantallas y tanta tecnología que nos rodea, es fomentar la lectura en papel como entretenimiento. Es por ello que realizamos una actividad que llamamos “búsqueda de libros sembrados”, esto es dejamos libros en puntos críticos de la ciudad para que sean encontrados, leídos, firmados y sembrados nuevamente en otro lugar. Al libro lo dejamos con una notita en la que se invita a la persona que lo encuentre a continuar con esta iniciativa.



CONTACTO:

MERCI

Instagram: @merci.libros