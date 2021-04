Chumpitaz apuntó contra la justicia garantista Locales 18 de abril de 2021 Redacción Por El diputado provincial de Juntos por el Cambio, señaló que “con esta justicia garantista, Rosario va camino a una guerra de laburantes contra delincuentes”, haciendo referencia a la actual situación en el sur provincial.

FOTO PRENSA CHUMPITAZ GABRIEL CHUMPITAZ.

El diputado provincial Gabriel Chumpitaz repudió el dictado de prisión preventiva para Diego C, el rosarino que luego de sufrir un robo por dos delincuentes, atropelló a los mismos ocasionándoles la muerte.

En ese sentido el legislador de Juntos por el Cambio expresó: “Los santafesinos llegamos al hartazgo por la inoperancia judicial y por la liberación sistemática de delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Sin embargo, cuando le toca a los que todos los días salen a trabajar, la cosa es al revés”.

El legislador reclama una mirada más restrictiva respecto a las excepciones a la prisión preventiva y comentó que ya durante el 2020, presentó un proyecto que propone una modificación de dichos artículos del actual Código Procesal Penal que tratan la aplicación de esos beneficios para los delincuentes, buscando que los jueces apliquen el principio de razonabilidad a sus resoluciones.

“La reforma es necesaria e importante. Hay que tener leyes adecuadas para proteger a las víctimas, y no que el sistema ronde alrededor del delincuente como sucede con el garantismo. Si, en su momento, el Congreso pudo hacerlo, nuestra Legislatura Provincial también”, explicó Chumpitaz.

Asimismo, consideró que “es importante insistir en que no puede haber tantas alternativas para no cumplir con la prisión preventiva como existe actualmente en los artículos 221 y siguientes del actual Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. La ola de delitos no va a parar y es importante presentar soluciones que permitan a los santafesinos volver a vivir en paz. Quienes robaron a Diego contaban con antecedentes, mientras que este último, no”.

Chumpitaz, hombre del riñón político de la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, fustigó sin dudarlo: “Es una vergüenza, no podemos continuar a merced de la doctrina Zafaroniana, que lo único que hacen es defender a los motochorros y delincuentes, generando cada vez más indignación en la ciudadanía de bien que cumple las leyes”.

El diputado provincial, quien es especialista en seguridad, finalizó: “Hace tiempo venimos afirmando que no basta con mejorar y buscar excelencia policial, indefectiblemente hay que trabajar en la prevención social, en aislar el componente ideológico de la justicia, y al mismo tiempo encaminar un modelo de cárcel Industria que permita una verdadera reinserción social. Es importante dotar a los Jueces de herramientas para endurecer el cumplimiento de las penas y no para de oficio, morigerarlas. Es una necesidad ir generando un cambio en nuestra cultura que nos lleve a tener como objetivo la defensa de la sociedad y de la víctima”.