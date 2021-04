Reacciones críticas Locales 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una vez que la Asociación Civil Barbiana publicó en sus redes sociales que ya no contará con el anexo de la sala inicial del Jardín Público 336, surgieron diversas reacciones cuestionando al Ministerio de Educación.

"Lamentable decisión. Una institución que abraza a las infancias y que es ejemplo y referencia de amor, compromiso y trabajo. Con una propuesta pedagógica sostenida en la sensibilidad y el compromiso permanente de sus equipos con las niñas y niños de nuestra ciudad. La Casona es y será refugio para muchxs, siempre", publicó la ex concejal y directora del Nodo Rafaela, Natalia Enrico.

También se hizo eco del tema el profesor Luis Sigl, ex empleado jerarquizado del Municipio. "Qué injusticia. A no aflojar el esfuerzo puesto merecería de las autoridades el acompañamiento y no el cierre. Cuanto lo lamento conociendo la obra que hacen día tras día!", señaló.