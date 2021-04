La Asociación Barbiana dejará de funcionar como anexo del Jardín 336 Locales 18 de abril de 2021 Redacción Por La decisión fue adoptada por el Ministerio de Educación provincial, generando malestar en quienes forman parte de dicha institución y en aquellos que concurren a la misma. Por ahora no hay explicaciones oficiales a la medida.

FOTO ARCHIVO ASOCIACION BARBIANA. El predio se encuentra en el sector noreste de la ciudad.

La Asociación Civil Barbiana informó el jueves pasado que, por decisión de las autoridades del Ministerio de Educación provincial, su sala de nivel inicial ya no funcionará como anexo del Jardín Público N° 336, por lo que se interrumpirá de esta manera el trabajo sostenido desde el año 2018 con niños y niñas de entre 3, 4 y 5 años.

Desde la institución, señalan de manera formal que “las investigaciones educativas y los desarrollos más actuales en el campo pedagógico, frente a los contextos de vulnerabilidad profunda en que se despliegan las infancias populares (pensando en aquellas de las comunidades más castigadas por la crisis de época y de civilización en la región); están confirmando que el ámbito más apropiado para ellas es en el espacio socioafectivo del vínculo escuela-comunidad y territorio. Pensando la noción de territorio no sólo en el sentido geográfico del término, sino además, en el registro cultural y subjetivo en el que refuerzan los lazos sociales, los rasgos identificatorios como comunidad, el sentido de pertenencia y revalorización de sus saberes, y por lo tanto, la potenciación de sus capacidades de aprendizaje”.

Es importante recordar que en septiembre de 2019, había sido inaugurada un aula de Nivel Inicial de la Asociación Civil Barbiana La Casona, donde alrededor de 25 niños y niñas de 3 a 5 años de los barrios Monseñor Zaspe, Virgen del Rosario, Mora y Barranquitas concurrían a realizar diversas actividades y disfrutar de esas instalaciones.

El lugar ubicado en Calle Pública Número 6, entre Aconcagua y el acceso nuevo del tránsito pesado, funcionaba como anexo del jardín Nº 336 que pertenece al Complejo Educativo del barrio San José. Los alumnos, eran asistidos por una docente de la mencionada institución y una auxiliar docente, educadora del equipo de La Casona.

“Así es que no se entiende entonces la actitud de Ministerio de Educación de la Provincia de pretender justificar políticas de inclusión educativa, interrumpiendo los trayectos educativos de niñitos y niñitas de 3, 4 y 5 años del Jardín 336, que vienen construyendo importantes procesos de socialización junto a nosotros y nosotras, las y los miembros de la Asociación Civil Barbiana; como anexo de dicho jardín, en contextos de ruralidad”, expresa un comunicado de la entidad.

Y continúa manifestando: “Nuestra propuesta pedagógica, nuestro equipo docente ampliamente capacitado para trabajar en la emergencia educativa y nuestras propias instalaciones, garantizan incluso, como pocas instituciones del propio sistema de educación formal, la posibilidad de disponer de un amplio espacio físico debidamente ventilado y en permanente contacto con la naturaleza. Condiciones básicas indispensables para el seguimiento y la atención personalizada de los niños y las niñas, en burbujas reducidas y con la movilidad necesaria para las mejores condiciones de sus propios desarrollos en el marco de la pandemia desatada en el país y en el mundo”.

“Toda la comunidad sabe que disponemos del equipo humano necesario, los materiales de trabajo indispensables, el espacio apropiado y la fuerza de voluntad para que los tiempos de aislamiento y distanciamiento social en la primera infancia, no se transformen en el más monstruoso tiempo del sufrimiento que está viviendo la inmensa mayoría de los niños y las niñas que vienen expresando síntomas de sufrimiento extremo frente al tiempo que nos toca. Tenemos la certeza de constituir un espacio de encuentro y aprendizaje vital e indispensable para ese tiempo. Pero además, convicción del valor de ser un verdadero laboratorio pedagógico de innovación educativa con la capacidad de no agregar más dolor al dolor de nuestra infancia marginalizada que aún así, resiste y crea en los barrios sufrientes de la desigualdad social”, concluye.

Cabe recordar que a finales del año pasado, la Asociación Civil Barbiana había anunciado que se encontraba "gestionando nuestra inscripción como escuela formal para que los niños y niñas puedan acreditar oficialmente, también, su educación primaria en nuestra institución".

Además de la sala de nivel inicial, la entidad cuenta con un centro de día para niños y niñas, donde se realizan actividades lúdicas, artísticas, cocina, granja y huerta. También lleva adelante talleres para jóvenes de 14 a 24 años y una huerta orgánica, denominada “Verde Esperanza”, que está a cargo de "un grupo de jóvenes pertenecientes a la institución que busca generar fuentes de trabajo a través de una labor en sana relación con el medio ambiente".



SIN RESPUESTAS DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe, hasta el momento no han explicado oficialmente tal determinación, lo que profundiza el malestar de quienes forman parte de la Asociación Civil Barbiana La Casona, pero a su vez de quienes colaboran con este proyecto y están vinculados al mundo de la educación. A pesar de la consulta de este Diario, ninguna autoridad de la cartera educativa dio detalles de la medida que afecta a la escuela de la Asociación Barbiana.