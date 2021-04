Fútbol fuera de control Locales 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El intendente, Luis Castellano, informó el pasado jueves la prohibición de los terceros tiempos en los torneos de fútbol amateurs que se desarrollan, principalmente, los sábados por la tarde en distintos predios de la ciudad. Pero ayer por la tarde prácticamente no hubo controles mientras varios jugadores plantearon sus quejas por la falta de control de la temperatura en los accesos de las instalaciones.

Tanto en el complejo La Redó de calle Marchini como en el predio del Colegio San José no había nadie en el ingreso. Tampoco se acercaron agentes municipales ni de la Policía para efectuar controles, como sí lo hicieron en el área donde funcionan quioscos en los que suelen concentrarse los jóvenes luego de jugar al fútbol, esto es en buleva Yrigoyen y Aristóbulo del Valle - Falucho.

"No me pidieron que controle la temperatura" alcanzo a decir Claudio Fassano, a cargo del torneo amateur que se disputa en el campo Marista. En el Colegio San José incluso hubo jugadores que, pese a estar el bar cerrado -aunque con las mesas afuera-, hicieron su propio tercer tiempo al que llegaron con conservadoras. En La Redó el bar funcionó y vendió bebidas bajo la modalidad "para llevar", aunque no pocos jugadores hicieron su propia reunión a pocos metros luego de comprar alguna botella.