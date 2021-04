"Rebeldía no vamos a aceptar", afirmó el ministro Matías Kulfas Nacionales 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, alertó que el Gobierno no aceptará "rebeldía" de los sectores que no quieran cumplir con las nuevas medidas para frenar contagios de COVID y garantizó que el Ministerio de Economía cuenta con "mecanismos para ir definiendo si hay que reforzar un poco más" la asistencia.

El funcionario nacional destacó que, pese a la segunda ola, la gastronomía "va a continuar funcionando, aunque con más restricciones".

Al referirse a los "sectores golpeados", afirmó: "Hemos estado acompañándolos con ATP, tasas subsidiadas y el REPRO II".

Tras conocerse las nuevas disposiciones, el Sindicato de Gastronómicos UTHGRA, la Federación Hotelera FEHGRA y la Asociación de Restaurantes, Confiterías y Cafés advirtieron que las medidas representan el "tiro de gracia final para todo el sector".

Los representantes del sector se unieron para emitir un duro comunicado en el que consideraron que "la solución nunca puede ser la prohibición de la actividad".

"Ya cerraron más de 10.000 locales y se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo. Están en riesgo otros 200.000, gran parte de ellos jóvenes de entre 18 y 24 años que hacen su primera experiencia en el mundo laboral dentro del sector hotelero gastronómico", cuestionaron.

En ese escenario, Kulfas manifestó: "Entendemos la preocupación de muchos de estos sectores", pero subrayó: "Rebeldía no vamos a aceptar. Las leyes son de cumplimiento obligatorio".

Las consideraciones de Kulfas estuvieron en línea con el presidente Alberto Fernández, quien en conferencia de prensa apuntó: "A mí, la rebelión no. En un Estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente".