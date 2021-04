"Traen más pobreza y menos producción" Nacionales 18 de abril de 2021 Redacción Por CONTROLES EN EXPORTACION DE CARNE

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Asociaciones del sector de la industria de la carne rechazaron los mayores controles en la exportación al considerar que se trata de medidas "del pasado que traen más pobreza y menos producción".

"El Gobierno nacional anunció la implementación del Registro de Exportaciones con el claro objetivo de intervenir en el mercado de ganados y carnes, poniendo potencialmente en manos de los funcionarios del sector público quiénes, cuánto y qué podrán exportar", cuestionaron en un comunicado.

En ese sentido, argumentaron que son "medidas del pasado que traen más pobreza y menos producción".

La Asociación Argentina de Angus, la Sociedad Rural Argentina, la Asociación Criadores de Ganado Sanga, entre otras entidades, apuntaron: "Considerar que esa medida es necesaria para asegurar el abastecimiento y los precios en el mercado es desconocer cuál es el consumo de nuestro país, qué proporción se exporta, cómo repercute en la oferta actual y cómo afectará en el futuro cercano".

"Volver a utilizar herramientas que ya fracasaron sólo nos aseguran menos producción, cierres de empresas y pérdida de trabajo", fustigaron.

"No debemos olvidar que intervenciones similares en el pasado reciente provocaron el desánimo y la liquidación del stock bovino, la desaparición de miles de productores y el cierre de plantas frigoríficas con pérdidas de decenas de miles de puestos de trabajo que hoy, recién después de casi una década, estamos intentando recuperar", señalaron.

De ese modo, remarcaron: "En un país cuyo consumo de proteína animal está al mismo nivel que los países de mayor poder adquisitivo del mundo, hay que solucionar problemas donde se encuentran y no volver a destruir una cadena que es ejemplo en el mundo por su capacidad de producción sin dejar de abastecer a todos los argentinos".

"Invitamos a la reflexión a los funcionarios y le pedimos que no hagan recaer los problemas macroeconómicos y la inflación general, en un sector que ha mostrado ser una importantísima fuente de divisas, de arraigo regional, de mano de obra calificada y de abastecimiento apropiado".

Según argumentaron, "con las medidas implementadas, corre serios riesgos de ser fuertemente afectado, tal como sucedió en el pasado".