Cafiero salió al cruce de Rodríguez Larreta

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "politizar" el tema de la suspensión de clases presenciales y sostuvo que el planteo de la Ciudad "tiene más que ver con una lectura electoral".

"Creo que lo que está haciendo es politizar una situación que no agrega nada, sino que justamente termina angustiando más a los angustiados, y enoja más a los enojados", sostuvo Cafiero respecto del amparo que presentó Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema de Justicia.

El ministro coordinador del Gobierno nacional afirmó en declaraciones radiales que "la idea de que las clases se cierran es errónea y manipulada por los medios, pero eso le sirve a los sectores de la oposición".

Y fustigó: "Si hay una bandera que no le corresponde a la oposición es la de la educación y menos de la educación pública".

El jefe de Gabinete consideró que el planteo de la Ciudad "tiene que ver más con una lectura electoral y política que con algo fáctico y real".

Consultado sobre si la Corte podría expedirse sobre el tema este fin de semana, Cafiero respondió: "No tengo esa información. Ahí no se expide de fondo, sino que lo único que está diciendo es que procedimentalmente tiene competencia, nada más, para dar tratamiento al tema".

"Todos queremos la presencialidad", subrayó Cafiero, al tiempo que explicó que la decisión de suspenderla durante 15 días tiene que ver con el "récord de contagios" de coronavirus en el Area Metropolitana Buenos Aires.

"Lo que estamos pidiendo a la sociedad es un poco de tiempo para bajar los contagios y poder seguir vacunando a los de mayor riesgo y darle un respiro al sistema sanitario que en el AMBA se resintió por la velocidad de los contagios", concluyó el jefe de Gabinete.