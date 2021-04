¿Habrá descartes en el TC? Deportes 17 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En la previa de la cuarta fecha de Turismo Carretera, que tiene como escenario el autódromo de Concepción del Uruguay, el sitio Campeones publicó que los pilotos tienen la intención de hacer un pedido formal a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) para que se pueda, al menos, descartar una fecha del actual campeonato.

La idea a estuvo a cargo de Mauricio Lambiris. Los competidores estuvieron comunicados en el grupo interno que ellos tienen en WhatsApp con gente de la categoría y la mayoría está a favor de la implementación, tal como sucede en el Súper TC2000, Top Race, entre otras. La idea que tienen todos es tener una fecha de descarte si se contagian de COVID-19. De no tener, se descarta el peor resultado sin que sea una exclusión o por una sanción.



MULET AUSENTE POR COVID

Leandro Mulet no va a participar de la cuarta fecha del TC este fin de semana tras haberse contagiado de COVID-19. El platense, que figuraba entre los inscriptos como uno de los dos regresos que había después de no haber podido estar en San Nicolás, no se trasladó a la ciudad entrerriana al comprobar que le dio positivo el test. De esta manera, habrá 46 autos.