Jaguares con otra goleada en Uruguay Deportes 17 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Jaguares apabulló a Cafeteros Pro por 80 a 7, en el partido que cerró la séptima jornada de la Superliga Americana en Montevideo. Sebastián Cancelliere fue la figura del encuentro, castigando al rival por la punta para apoyar cuatro tries. Jaguares XV se verá las caras con Selknam en la próxima fecha.

La franquicia argentina, que ha ganado todos los partidos, fue contundente en los primeros cuarenta minutos ante el frágil equipo colombiano. Los backs argentinos aceleraron al máximo y abrieron el marcador con tries de Castiglioni y de Sebastián Cancelliere, el centro marcó por duplicado y el wing por triplicado. Luego los forwards Molina y Oviedo también aportaron con sus llegadas al ingoal.

Pese a las imprecisiones del segundo tiempo, no se frenó el aluvión. Ruiz e Iriarte marcaron rápidamente, pero la llegada al ingoal rival del picante Seba Cancelliere tardó en llegar más tiempo. Cafeteros tuvo algunos acercamientos al terreno de Jaguares, y llegó a marcar con paciencia y buen trabajo de los forwards. Luego los argentinos sumaron mediante tries de Elías y Albornoz en el cierre del encuentro.

Así, el plantel argentino que integra desde mediados de esta semana el rafaelino Pedro Rubiolo, sigue su andar imparable.

En otros de los partidos jugados en la capital uruguaya, Peñarol le ganó a Cobras XV por 40 a 12, mientras que Olimpia derrotó a Selknam por 24 a 21.

Jaguares formó con Gerónimo Prisciantelli; Sebastián Cancelliere, Tomás Cubilla (cap), Teo Castiglioni y Martín Cancelliere; Martín Elías y Rafael Iriarte; Joaquín Oviedo, Rodrigo Fernández Criado y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Luciano Torres, Ignacio Ruiz y Francisco Minervino.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe. Suplentes: Bautista Bernasconi, Juan Pablo Zeiss, Joel Sclavi, Tomás Bernasconi, Martín Vaca, Felipe Ezcurra, Tomás Albornoz, Juan Pablo Castro.

Tantos del primer tiempo: 12, 14, 18, 19 y 40’, goles de Elías por Tries de Castiglioni -2-, S.Cancelliere -2- y Molina (J), y 22 y 28’, Tries de Oviedo y S.Cancelliere (J).Resultado Parcial: Cafeteros Pro 0 - Jaguares XV 45.

Tantos del segundo tiempo: 3, 5, 16 y 30’, Goles de Elías por Tries de Ruiz, Iriarte, S. Cancelliere y de él mismo (J); 26’, Gol de Roger Por Try de Ocampo (C), y 38’, Gol Albornoz por Try de él mismo (J).

Estadio: Estadio Charrúa, Montevideo (Uruguay).Árbitro: Frank Méndez (Chile).