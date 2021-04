Quilmes metió el quinto y no afloja Deportes 17 de abril de 2021 Redacción Por El Cervecero le ganó 2-1 al Deportivo Libertad, sigue líder e invicto en el Apertura de Primera A. En el otro adelanto, Atlético y Ben Hur igualaron 0 a 0.

FOTO J. BARRERA EN EL GIULIANI. Quilmes volvió a ganar, suma puntaje ideal y se mantiene como líder del Apertura.

Argentino Quilmes no afloja, sigue ganando y ahora obliga a 9 de Julio a tener que sumar de a tres si es que quiere mantenerse con el Cervecero en la cima del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Anoche, en uno de los dos adelantos jugados, el equipo que conduce Hugo Togni derrotó 2-1 al Deportivo Libertad y sumó su quinta victoria seguida.



La visita abrió el marcador a los 2 minutos del complemento por intermedio de Agustín Costamagna, pero el elenco de barrio Italia encontró la igualdad en Ignacio Forni y lo ganó con el tanto de Nicolás Vittarelli Góngora, en tiempo de adición.



El encuentro fue parejo, principalmente en los primeros 45 minutos donde no se sacaron ventajas y se repartieron la tenencia del balón. A los 16 minutos la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Lencina y si bien el jugar prácticamente todo el encuentro con uno menos lo condicionó, no estuvo ahí la diferencia.

En el cotejo de Reserva Libertad goleó a Quilmes 7 a 1.

En la próxima fecha el Cervecero volverá a ser local, recibiendo a Florida de Clucellas, mientras que los ‘Tigres’ se enfrentarán con Talleres de María Juana en Sunchales.



IGUALDAD EN EL AUTÓDROMO



En el otro adelanto jugado anoche, Atlético de Rafaela y Ben Hur igualaron 0 a 0 en el predio del Autódromo. El encuentro fue parejo y si bien el local intentó tomar el protagonismo del juego, la visita se plantó bien y supo sobrellevar las arremetidas celestes.

En el juego de Reserva el Lobo se impuso por 2 a 1.



SIGUE MAÑANA



La fecha 5 del Apertura continuará este domingo con los siguientes encuentros, desde las 16hs: 9 de Julio vs Deportivo Aldao (Franco Ceballos); Brown de San Vicente vs Peñarol (Rodrigo Pérez), Ferrocarril del Estado vs Deportivo Ramona (Ariel Gorlino).

Hay que recordar que Talleres de María Juana vs Bochófilo Bochazo y Florida de Clucellas vs Sportivo Norte fueron suspendidos por casos de covid. El próximo martes se conocerá su reprogramación.



LAS POSICIONES: Quilmes 15, puntos; 9 de Julio 12; Atlético 8; Libertad 7; Talleres 7; Brown 6; Aldao 6; Tacural 6; Sportivo 5; Ramona 5; Unión 4; Ben Hur 4; Florida 4; Ferro 3; Peñarol 3; Bochazo 2.



La síntesis y formaciones de los encuentros:



ARGENTINO QUILMES 2 – DEPORTIVO LIBERTAD 1



Estadio. Agustín Giuliani.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-7



ARGENTINO QUILMES: Matías Grosso; Franco Forni, Sebastián Muriel, Darío Bracaccini y Kevin Acuña; Ignacio Forni, Nicolás Pautasso, Nicolás Vitarelli Góngora, Ignacio Ynfante (Alejandro Carrizo); Manuel Bustos y Adrián Córdoba. Suplentes: Agustín Rosso, Martín Villafañe, Exequiel Cortéz, Brian Rocca. DT: Hugo Togni.



DEPORTIVO LIBERTAD: Luciano Alderete; Nahuel Bravo (Gastón Cejas), Flavio Díaz, David Lencina y Martin Correa (Martin Albarracin); Marcos Quiroga, Alexis Mansilla, Enzo Fernández y Agustín Costamagna; Cristian Girard y Braian Visetti. Suplentes: Gastón Unrein, Axel Grabenvarter y Jair Triverio. DT: Juan Carlos Garello



Goles en el segundo tiempo: 2m Agustín Costamagna (L), 30m Ignacio Forni (AQ) y 50m Nicolás Vittarelli Góngora (AQ). Incidencia: Expulsado a los 16m PT David Lencina (L).



ATLÉTICO DE RAFAELA 0 – BEN HUR 0



Cancha: N1 Predio Autódromo.

Árbitro: Ángelo Trucco.

Reserva: 1-2



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Bruno Riberi, Tomás Androetto, Agustín Bravo y Juan Flores; Gonzalo Díaz (Marcos Hermann), Gonzalo Alassia, Juan Ignacio Rossi y Alejo Ceccherini (Gino Carignano); Alex Luna (Sebastián Kajganich) y Gino Albertengo (Atilio Lazzaroni). Suplentes: Mayco Bergia, Juan Fassi Albertissi. DT: Franco Mendoza.



BEN HUR: Alan Velázquez; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Luis Ybáñez y Martín Alemandi; Sebastián Jiménez (Ezequiel Lescano), Leandro Sola, Ramiro Contrera (Matías Ferreyra) y Nicolás Besaccia; Agustín Bianciotti (Germán Mayenfisch) y Matías González. Suplentes: Mastías Astrada, Tomás Asteggiano, Andrés Grosso, Iván Montenegro. DT: Maximiliano Barbero.



Goles: no hubo.