Día Mundial de la Hemofilia

Bajo el lema ‘Adaptarse al cambio: Preservar la atención en un mundo nuevo’, y en pleno marco del Día Mundial de esta enfermedad, que se conmemora el 17 de abril, la Fundación de la Hemofilia hizo un llamado para que los pacientes conozcan mejor su enfermedad, lo que a criterio de los especialistas redundaría en un mejor control y en un beneficio en su salud y en su calidad de vida.

“Es fundamental que las personas con hemofilia conozcan con mayor profundidad su enfermedad. El tratamiento precoz de las hemorragias, la disponibilidad de los concentrados para el tratamiento domiciliario y la profilaxis han marcado un avance enorme en el manejo de la enfermedad y han impactado significativamente en la calidad de vida de los pacientes”, sostuvo la Dra. Daniela Neme, hematóloga y directora médica de la Fundación de la Hemofilia.

“Debemos tomar conciencia de que solamente el esfuerzo mancomunado entre la comunidad de pacientes, profesionales de la salud, prestadores de salud y los entes del Estado, puede garantizar el mejor tratamiento para las personas con hemofilia. Nuestra Institución trabaja para que los avances y logros alcanzados puedan sostenerse en el tiempo para que los beneficios sean evidentes”, agregó.

La Federación Mundial de la Hemofilia (FMH) promueve la conmemoración de este día mundial de la enfermedad todos los 17 de abril con el objetivo de reunir a la comunidad mundial de trastornos de la coagulación. A partir del fuerte impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en las personas, este objetivo nunca había sido más importante.

“Nuestra comunidad está conformada por una gran diversidad de personas –desde pacientes y sus familiares, hasta cuidadores, médicos e investigadores– cada uno de las cuales se ha visto afectado por la pandemia de diferentes maneras” afirmó el Dr. Carlos Safadi Márquez, presidente de la Fundación de la Hemofilia.

“Nuestro compromiso es continuar ofreciendo apoyo a todas estas personas, ahora y en el futuro, una vez que la pandemia haya quedado atrás. El mundo ha cambiado considerablemente durante el último año, pero hay algo que permanece igual: seguimos en esto juntos y siempre seremos más fuertes como comunidad, con nuestra visión compartida de “Tratamiento para todos”, completó.

'Tratamiento para todos consiste en que algún día todas las personas con trastornos de la coagulación hereditarios disfruten de un futuro más cierto y prometedor, sin importar el lugar donde vivan' afirman desde la institución.







Acerca del Día mundial de la hemofilia



Con foco en la concientización e identificación de nuevos miembros de la comunidad de trastornos de la coagulación, como primer paso para un correcto diagnóstico y un tratamiento eficaz, la Fundación de la Hemofilia conmemora el próximo sábado 17 de abril el Día Mundial de la Hemofilia, una iniciativa promovida por la Federación Mundial de la Hemofilia (FMH) a la que adhieren un sinnúmero de países de todo el planeta.

Como parte de las actividades por el Día Mundial, la Fundación de la Hemofilia llevará a cabo una campaña para visibilizar la enfermedad en toda la comunidad, mediante diseños de comunicación en sus redes sociales y página web, como así también la iluminación en rojo de edificios históricos de nuestra ciudad.



Entre otros, ayer viernes 16/4 desde las 18 y hasta las 24 hs se iluminaron de rojo el Planetario Galileo Galilei, la Torre Monumental de Retiro (exTorre de los ingleses), el Monumento Plaza Congreso y el Palacio Lezama.

Desde 1989, la comunidad de pacientes de todo el mundo celebra anualmente el día mundial de la hemofilia, con el propósito de incrementar la conciencia y la comprensión sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. El día se eligió en honor de la fecha de nacimiento de Frank Schnabel, fundador de la Federación Mundial de Hemofilia, cuya sede se encuentra en la ciudad de Montreal, Canadá.

En la Argentina, la Fundación de la Hemofilia tiene registrados alrededor de 2.800 pacientes. Se estima que casi el 60% presenta la forma más severa de la enfermedad. Hace aproximadamente 100 años la expectativa de vida de una persona con hemofilia no superaba los 16 años. Afortunadamente hoy, gracias a las opciones de tratamiento disponibles, la expectativa de vida es muy cercana a la de una persona que no tiene la enfermedad.







Acerca de la hemofilia



La hemofilia se debe a la ausencia o disminución de un factor de la coagulación. Si la deficiencia es de factor VIII se denomina ‘hemofilia A’ y si es de factor IX se denomina ‘hemofilia B’. Dichos factores participan del sistema de coagulación y actúan reparando el vaso sanguíneo dañado. El déficit de estos factores determina la presencia de sangrados que pueden afectar cualquier parte del cuerpo, pero principalmente y en forma característica afecta las articulaciones (codos, rodillas y tobillos) y los músculos.

“Existen distintos grados de la enfermedad según los niveles en sangre de los factores: leve, moderada o severa. La hemofilia es una enfermedad de carácter hereditario, que afecta a los varones y, la mayoría de las mujeres portadoras no tienen síntomas hemorrágicos”, explicó la Dra. Daniela Neme.

“Los pacientes aprenden a reconocer la aparición de una hemorragia y a auto-administrarse la medicación, lo que determina que el tratamiento pueda realizarse en forma precoz y las secuelas resultantes de los sangrados articulares sean menores”, insistió la Dra. Neme.

“Como es poco frecuente, la hemofilia todavía es algo desconocida. El día de la hemofilia busca divulgar qué es la enfermedad, cómo viven los pacientes, y remarcar que, aunque presenta desafíos, se puede llevar una vida plena si uno recibe la atención médica necesaria y el tratamiento en tiempo y forma”, indicó el Dr. Carlos Safadi Márquez.

Según el presidente de la Fundación, “hasta hace poco la hemofilia era una enfermedad muy condicionante y el entorno también tenía mucho temor. Hoy, en cambio, vemos que los niños están en perfecto estado de salud, los ves correr y hacer deportes, llevando una vida sin sobresaltos”, subrayó.

"El principal desafío es lograr que los pacientes vivan una vida plena con "cero sangrados" y puedan alcanzar los mismos logros que las demás personas", concluyó el Dr. Safadi Márquez.







Acerca de la Fundación de la Hemofilia



El 26 de octubre de 2021, la Fundación de la Hemofilia cumplirá 77 años. Hablar hoy de hemofilia en la Argentina es mucho más fácil porque hemos instalado la problemática de un modo prudente y con seriedad profesional. Desde el principio hemos luchado por mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes siendo ese nuestro lema.

La atención de la persona con hemofilia siempre fue y será una prioridad para todos los que integramos la Fundación de la Hemofilia.

Visite la página de internet de la Fundación: www.hemofilia.org.ar.

Contacto con nuestra institución: [email protected] y (011) 4963-1755