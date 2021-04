“En materia de seguridad hay una absoluta improvisación del gobierno” Locales 17 de abril de 2021 Redacción Por El concejal del FPCyS (PDP), Lisandro Mársico, hizo un análisis de la actual situación en materia de seguridad y apuntó contra la actual administración provincial: “Más que planificación hay improvisación por parte de Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe”.

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. Fue crítico con la gestión provincial del PJ.

El concejal demoprogresista Lisandro Mársico, habló del tema de seguridad y criticó duramente la gestión provincial del PJ: “Transcurrieron un año y cuatro meses del comienzo de una nueva gestión gubernativa en la Provincia y se cambiaron cuatro Jefes en la Unidad Regional V de Policía; vamos por el quinto, con todo lo que ello significa, ya que los directores de policía enviados a la ciudad, provienen de otras localidades; nunca antes cumplieron funciones en el Departamento Castellanos y esto significa el inicio de un proceso en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista organizativo, ya que las desvinculaciones de los Jefes, también trajeron aparejadas en la mayoría de los casos la de los Sub Jefes”.

“Cada Jefe tiene su modalidad, sus conceptos y sus formas de trabajar y con cada cambio esto se ve modificado, la planificación varía, los subalternos deben adaptarse a un esquema de trabajo diferente y cada jefe debe realizar un estudio del territorio en que se va a desempeñar, de las modalidades de delito que debe enfrentar, lo cual se relaciona con la realidad de cada ciudad, su situación geográfica y formas de vida de sus habitantes en general, todo esto lleva un tiempo considerable. Ahora bien, toda esta inmensa tarea hay que recomenzarla, lo cual se agrava con el nuevo destino asignado también del Sub Jefe; sin desmerecer la cualidades que pueda demostrar la nueva cúpula, que espero apoyen con recursos, no como, con las anteriores que las ahogaron en lo material y en lo que respecta a los recursos humanos”, manifestó el concejal.

Mársico indicó que “cuando asumió la Directora de Policía Doris Abdala, fue anunciada con estridente publicidad oficial al convertirse en la primer mujer en ocupar la Jefatura dela URV; en cuatro meses la trasladaron, no solo a ella sino el Sub Jefe el Subdirector de Policía José Carruega, éste último quién venía teniendo un desempeño más que atendible e interesante en el Departamento. ¿De qué planificación estamos hablando? En lo particular, estimo, más que planificación hay improvisación por parte de Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Incluso escuché comentarios elogiosos del oficialismo hacia la Jefa saliente, en virtud de su desempeño en la ciudad, ¿cómo se puede evaluar una actuación policial de solo cuatro meses con la profundidad necesaria, como para justificar el traslado? ¿Nos toman el pelo, me pregunto?, sostuvo el edil pedepista.

“Supongo Sr. Intendente que Ud. observará lo mismo que yo, las promesas de campaña, en materia de seguridad pública, que en su momento nos había formulado “El Gigante, hoy ya bastante devaluado” que Gobierna Santa Fe, lejos están de poder cumplirse, ni un esbozo tenemos actualmente, por lo que, envés de agachar la cabeza, levántela bien alto y gestione con firmeza y convicción por los rafaelinos; todos se lo vamos a agradecer. Si Ud. calla como hasta ahora, quedará demostrado, que sus reclamos al gobierno anterior, solo eran para la tribuna, por oportunismo y no para cambiar verdaderamente una realidad hostil, que en materia de inseguridad asecha permanentemente a los habitantes de Rafaela”, sentenció Mársico