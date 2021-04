Reunión con representantes del sector productivo de la provincia Locales 17 de abril de 2021 Redacción Por “El trabajo articulado que se hizo durante todo 2020 posibilitó que Santa Fe no haya detenido el aparato productivo”, dijo el ministro Costamagna.

FOTO PRENSA GOBERNACION DANIEL COSTAMAGNA. El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología durante el encuentro.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezó este viernes una reunión, junto con sus pares de Trabajo y Salud, con representantes del sector productivo para abordar el funcionamiento de los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la segunda ola de Covid-19. "Tuvimos una presencia masiva de todo el abanico productivo de la provincia, con 120 entidades presentes”, explicó el funcionario, y agregó: “El trabajo articulado que se hizo durante todo 2020 posibilitó que Santa Fe prácticamente no haya detenido el aparato productivo en pandemia”.

En el marco del encuentro, Costamagna relató que la situación actual “plantea el desafío de cuidar la salud y cuidar el aparato productivo. El espíritu de la reunión fue ese; un repaso por lo que hizo el gobierno de la provincia en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. Todo lo que se hizo a través de asociaciones para el desarrollo, mutuales, entidades financieras, y aportes directos no reintegrables”.

Luego, destacó que “el ajuste en los cuidados y los protocolos es lo que nos va a permitir convivir con esta situación de pandemia, cuidando a la gente y cuidando la producción”. Y concluyó: “Estas reuniones van a ser habituales, vamos a trabajar conjuntamente y los vamos a mantener informados”.



POR EL CUMPLIMIENTO

DE LOS PROTOCOLOS

En el mismo sentido, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, explicó que “la acción que podemos llevar a cabo, tanto desde el Estado como los trabajadores y los empleadores, es la que tiene que ver con el cuidado y el cumplimiento de los protocolos. La voluntad es mantener las actividades laborales y productivas en la provincia, pero eso viene acompañado de repasar los protocolos y actualizarlos”. Y recordó que “hay alrededor de 34 mil protocolos presentados en la provincia. Tanto el sector privado como el público tenemos un rol central en el control para el cumplimiento de los protocolos, porque el mantenimiento de las actividades viene atado a esto, indefectiblemente”. Asimismo, el ministro recordó que actualmente en la provincia son pocas las actividades que no pueden desarrollarse: “Estamos manteniendo las restricciones del 9 de abril. La restricción horaria de 0 a 6 de la mañana, con un horario de cierre gastronómico a las 23 como última hora para ingresar a los locales, y el cierre de casinos y bingos”.

Por otro lado, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, realizó un balance de la reunión: “Fue positiva, se valoró la voluntad de la provincia para articular todas las medidas sanitarias y económicas que la situación por complejidad nos ha demandado”. Y resaltó que “las instrucciones del gobernador Omar Perotti son estas: escuchar y que las decisiones sean tomadas en base a lo que está ocurriendo en todos los territorios de esta amplia provincia”.

De la actividad también participaron el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; el secretario de Industria, Claudio Mossuz; el secretario de Transporte, Osvaldo Miatello; y asesores del Ministerio de Salud y representantes de las entidades productivas de la provincia.