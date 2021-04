Test rápido: polémica por la autorización de Anmat Locales 17 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Anmat hace algunos días aprobó el test Immunobio, que detecta el coronavirus, para su comercialización en farmacias, y si bien es de venta libre, el hisopado lo debe hacer un profesional, aclararon desde el organismo.

Más allá de la aclaración, desde los distintos Colegios y Asociaciones de Bioquímicos manifestaron su preocupación y malestar: “Lo que se va a vender en las farmacias son los test rápidos que detectan antígenos del COVID, lo que sucede con esto es que a nivel bioquímico se habían hecho una serie de análisis y cuando uno tiene la enfermedad se puede hacer el hisopado con PCR que es la técnica de elección para determinar con mayor especificidad la existencia del virus. Luego llegan los test rápidos que lo que determinan son como dije los antígenos, que es una capa que tiene el virus, pero este mecanismo es muy sensible y debe usarse en la persona que está con sintomatología, porque un positivo de test rápido es positivo por PCR, en cambio un negativo de test rápido puede ser positivo y que no se detecte”, explicó Alejandra Vecchietti, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Bioquímicos del Departamento Castellanos.

La profesional señaló que “hay que saber interpretar todas estas cosas, además nos llamó la atención cuando nos enteramos que surgió este test rápido de venta en farmacias, el tema vinculado a la toma de muestra. La toma de muestra para un hisopado es fundamental, no la puede hacer cualquiera porque es muy importante y si esa toma de muestra no está bien hecha no hay suficiente material para que los test puedan ser positivo o negativo de acuerdo a esa persona. No es un test de embarazo que en definitiva la paciente se lo hace y le salen dos rayitas o una rayita, acá te pueden salir rayitas pero lo más importante es la toma e muestra que tiene que ser en determinadas condiciones y no puede ser realizado por una persona que no está capacitada”.

Por otra parte, expertos del Conicet advirtieron también que los test diagnósticos de coronavirus deben ser realizados exclusivamente por profesionales, particularmente bioquímicos o por equipos que estén a cargo de bioquímicos, y no pueden ni deberían ser vendidos a particulares.

Vecchietti se refirió a la conservación del reactivo y precisó: “Es muy importante para la obtención de un buen resultado la conservación del reactivo y la manipulación de esos reactivos que deben tener un determinado cuidado, después hay que descartar los residuos patológicos. Uno en su casa no descarta residuos patológicos, nosotros en el laboratorio tenemos un sistema especial, -tanto el hospital como todos los bioquímicos a nivel privado- se hace un descarte de estos residuos de una manera adecuada. Son muchas las cosas a tener en cuenta y por eso no entendemos como la Anmat puede permitir que en las farmacias se vendan estos test libremente”. Y añadió: “Dicen que esto que se aprobó es para que lo use un profesional, es decir que la persona lo compra y se lo lleva a un profesional, pero como yo bioquímica voy a firmar una cosa de la que no tomé la muestra, que no sé dónde se compró ni como se conservó el reactivo. Uno como profesional debe asegurarse que se siguió toda la línea de trazabilidad de un estudio”, finalizó.