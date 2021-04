Alemania: toque de queda, pero con clases Internacionales 17 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FP ANGELA MERKEL. Anunció las nuevas medidas.

BERLIN, Alemania, 17 (DPA). - La canciller Angela Merkel defendió ayer la aplicación de nuevas restricciones en una Alemania "firmemente castigada" por la pandemia, entre ellas el que sería el primer toque de queda instaurado en el país por la pandemia de COVID-19.

Esta y otras medidas se encuentran dentro de la reforma legal que aprobó el Gobierno alemán y que, con la intervención de la canciller, inició ayer su tramitación parlamentaria en el Bundestag (cámara baja).

El proyecto de ley buscará imponer restricciones homogéneas y uniformes en todo el país, de forma automática a partir de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.

Los colegios mantendrán las clases presenciales hasta los 200 casos por cada 100.000 habitantes en el mismo período.

También pretende acabar con el actual bloqueo en las negociaciones entre el Gobierno central y los estados federados, ante la negativa de aumentar las restricciones como propone Merkel por motivos económicos y sociales.

"Debemos hacer todo lo posible para frenar y romper la tercera ola", agregó la canciller, que consideró que estas nuevas medidas llegan tarde, pero son necesarias y están justificadas, pese a suponer una grave injerencia en las libertades de los ciudadanos.

"El virus no atiende a medias tintas. Sólo entiende un idioma: la contundencia", subrayó la canciller, quien agregó que el coronavirus "no negocia y por lo tanto, los titubeos no sirven".

La canciller dedicó parte de su mensaje a defender en concreto su propuesta de toque de queda, una de las medidas más criticadas y cuestionadas -desde la oposición, las empresas y la sociedad civil- de este proyecto de ley del gobierno.

Merkel explicó que "el toque de queda es una medida útil, no por los contagios que se producen por la noche al aire libre, sino porque evita visitas y los contactos en el transporte público; no es un remedio absoluto, pero en combinación con otras medidas es efectivo".