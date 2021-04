Grave denuncia de Jeanine Añez

LA PAZ, Bolivia, 14 (AFP). - La ex presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció ante una comisión de diputados la vulneración de sus derechos y una serie de obstrucciones de las que dijo ser víctima en la cárcel donde se encuentra recluida de forma preventiva.

Parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ingresaron a la cárcel de mujeres de Miraflores, en el barrio homónimo en La Paz, para verificar la situación de la ex mandataria, dijo a los medios la legisladora opositora Janira Román, que participó en la visita junto a otros dos oficialistas.

Román, que pertenece a la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que Áñez les denunció que hay "una obstrucción a través de la burocracia" a algunos de sus derechos como la atención oportuna de sus médicos, "ya que todo tiene que ir por una orden superior, todo tiene que ser respaldado por médicos gubernamentales".

"También menciona que se están vulnerando sus derechos al tenerla totalmente incomunicada, no la dejan acceder ni siquiera a una radio", afirmó la diputada.

Según la legisladora Román, la ex mandataria interina les aseguró que "sus derechos no son los mismos que los de los demás privados de libertad" porque ella se considera "una perseguida política".

Añez también reclamó porque no se cumplió la orden judicial para su traslado a un hospital ante los problemas de salud por la hipertensión que padece y denunció que fue "torturada psicológicamente" durante tres días en los que le impidieron el acceso a los medicamentos que toma desde hace una década, indicó la parlamentaria.