¿Se rebelan los gastronómicos?

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Las mayores restricciones impuestas por el Gobierno para frenar los contagios de Covid fueron rechazadas por sectores gastronómicos, los cuales anticiparon que no acatarán la decisión.

El movimiento gastronómico "Sillas al Revés" publicó un comunicado titulado "No acataremos el decreto del Gobierno; es un nuevo atropello contra el sector".

Desde el movimiento dijeron que la gastronomía "no contagia" e indicaron que son un espacio seguro para trabajar, hecho que "ya se comprobó".

Los intentos de rebelión ante las medidas fueron rechazados por el presidente Alberto Fernández, quien advirtió que no tolerará incumplimientos.

"A mí la rebelión, no", enfatizó el mandatario, luego de trascender el rechazo desde distintos sectores a sus anuncios.

Serían numerosos los restaurantes que pretenden seguir abriendo hasta las 23:00, en medio de la crisis provocada a la actividad por las restricciones dispuestas frente al aumento de contagios de coronavirus.

En el Boletín Oficial se publicó un decreto reglamentando las nuevas restricciones de circulación y de cierre de actividades, que ya comenzaron a regir y se mantendrán vigentes hasta el 30 de abril.

El DNU indicó que tanto los bares como los restaurantes tendrán que abrir de 06:00 a 19:00, y solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Alejandro Cilley, del movimiento "Sillas al revés", consideró que esa medida es un "golpe letal para el sector, tenemos que salir a cerrar locales y despedir gente".

Advirtió que "antes que hacer eso, vamos a seguir trabajando con apenas el 30% de las personas dentro de los salones, cumpliendo con los protocolos".