Fuerte repudio por las exportaciones de carne

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, repudió la posibilidad de que el Gobierno reimponga el Registro de Exportaciones (ROE) para la carne y sostuvo que es una medida que "no sirvió en el pasado".

En diálogo con la agencia NA, el dirigente mendocino dijo que están "tratando de tener más explicaciones de lo resuelto".

"Repudiamos cualquier aplicación de medidas restrictivas que ya en el pasado han tenido una muy mala experiencia. Suma más preocupación a la enorme cantidad de problemas que tienen los productores pequeños y medianos", dijo.

Las versiones se desataron por el aumento de los precios de la carne en el contexto inflacionario.

"Se suma a la incertidumbre que tenemos todos los argentinos, que no terminamos de comprender el rumbo de las políticas que este Gobierno quiere tomar, porque en lugar de ser ordenados se están basando en la prueba y en el error", advirtió Achetoni.

Recordó que esas políticas "ya se aplicaron en el pasado y ya fracasaron en distintas ocasiones, que dejaron fuera de circuito a tantos productores y una disminución de producción".

"Lo más indignante es enterarnos por los medios de estas decisiones. Ojalá podamos seguir dialogando, por eso desde la Comisión de Enlace vamos a pedir audiencias con los ministros de Agricultura, de Economía y de Desarrollo Productivo", adelantó el dirigente.

Por su parte, Miguel Schariti, presidente de CICCRA, la Cámara de Industrias Frigoríficas, alertó que "si el Gobierno reinstala los ROE, retrocedemos 10 años, con el riesgo de que se destruyan las exportaciones de la carne y se generalice la corrupción en la comercialización".

Explicó que "se atentaría contra el ingreso de los 3.000 millones de dólares por exportaciones de carne actuales. Están repitiendo viejas recetas para los mismos problemas".

Respecto del precio de la carne y su "aumento", lo atribuyó a las "políticas macroeconómicas".

"Esto hace que un kilo de ternero de destete un año atrás valiera 100 pesos y en marzo de este año llegó a los 220 pesos", ejemplificó.

La Comisión de Enlace, por su parte, consideró que "detrás de estas medidas se esconde la visión equivocada según la cual la suba generalizada de precios responde a que el mercado de los alimentos presenta tensiones entre la exportación y el mercado interno".

"A la inflación se la debe atacar por sus verdaderas causas, no por sus efectos. La causa de la inflación, incluido el aumento de los precios de los alimentos, es el exceso de emisión monetaria como consecuencia de un gasto público galopante y de baja calidad, producto a su vez de un Estado sobredimensionado e ineficaz", afirmaron las entidades.