El ansiado retorno del español Marc Márquez Deportes 16 de abril de 2021 Redacción Por GRAN EXPECTATIVA EN MOTOGP

FOTO MOTOGP MARC MARQUEZ. Volverá a correr en Portugal.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) vivió ayer una jornada muy especial en el Autódromo Internacional del Algarve al volver a colocarse ante las cámaras y los micrófonos para compartir sus sensaciones a las puertas de volver a competir en el Campeonato del Mundo de MotoGP con motivo del Gran Premio de Portugal, que supondrá el escenario de su reaparición después de nueve meses alejado de la competición tras su grave lesión en el Circuito de Jerez - Angel Nieto en julio de 2020.

La expectación en torno a su regreso es tal, que el octocampeón protagonizó una rueda de prensa especial tras la anterior en la que compartió escenario con varios pesos pesados. A continuación, repasamos los diferentes temas abordados por el "93":

"Estoy contento de estar con vosotros, con toda la familia MotoGP en general, contento y con mariposas en el estómago. Venía concientizado de que fuera un fin de semana normal. Cuando pase la FP1 ya será más normal, pero reconozco que tengo incertidumbre también de cómo será después de nueve meses pilotar una MotoGP. Venimos aquí sin un objetivo a nivel de resultados. El objetivo es volver a pilotar una moto y hacer el paso más importante de mi recuperación: volver a ser piloto, volver a la competición. El paso que tiene que ser más firme. A partir de ahí, quemar etapas. No estoy al cien por cien físicamente. Junto con los médicos hemos creído que era el momento. El hueso está ya consolidado, que es lo importante. Ahora viene la parte física y mental, que es sentirte otra vez piloto de MotoGP, ir a 300 km/h y tener la primera caída tras tanto tiempo. Y va a llegar. Si estoy aquí es por ello.

"Lógicamente, percibes y al final lo sientes que mediáticamente hay una gran expectación, pero debes saber aislarte, centrarte con tu equipo y no sentir más presión de la que tiene que haber. No debe haber ninguna, ya habrá tiempo, yo mismo soy el que me autoexijo para estar en lo más alto. Ahora simplemente es salir, sentirlo e ir dando pasitos durante todo el fin de semana. Esta parte de la temporada es mi pretemporada y a partir de ahí veremos. Tengo la ansiedad de salir a pista por mi futuro y por mi brazo que era lo que más me preocupaba. He aprendido que carreras hay muchas, vida si la sabes cuidar también hay mucha, pero cuerpo hay uno y lo debes saber entender sin precipitarte. Es lo que hemos hecho en esta recuperación. Hasta que en una reunión con todos los doctores tomamos una decisión unánime de volver, no lo hice. Por eso no regresamos en Qatar".

"No estoy pensando en los rivales. Pero sí me pongo en la situación de ellos, si tienes la autoestima y la confianza necesaria, no tienes por qué estar nervioso. He ganado mucho en el pasado, pero llego en una situación difícil en mi carrera, muchos meses sin moto, no he podido entrenar tampoco como realmente me habría gustado porque el último mes con los doctores decidimos parar con la moto, he hecho solo trabajo de gimnasio. El único trabajo con moto fue el lunes con mi hermano en "flat track" sin tensar mucho la zona muscular que debo ir cuidando. Estoy en mi recuperación y no me importa lo que puedan pensar y pasar en pista. Quiero llegar al máximo nivel y todo llevará su tiempo".