Está en duda el GP de Canadá Deportes 16 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LA ULTIMA. Hamilton ganó con polémica tras una sanción a Vettel.

Si bien desde la Fórmula 1 aún no oficializaron la cancelación del Gran Premio de Canadá, medios de ese país anticiparon que la carrera no se realizaría.

El ambiente de Fórmula 1, ya instalado en Imola para disputar la segunda fecha de 2021, el Gran Premio de Emilia Romaña, recibió ayer la noticia sobre una futura cancelación del Gran Premio de Canadá, programado para el fin de semana del 11 al 13 de junio, en el circuito "Gilles Villeneuve".

La información se generó a través del periodista Sébastien Bovet de Radio Canadá, en donde anunció que tenía confirmación que desde el Ministerio de Salud Pública, manifestaron su preocupación sobre la existencia de los riesgos que implicaría la presencia de los integrantes de Fórmula 1, y su relación con el personal y voluntarios del Gran Premio.

Los promotores del GP canadiense, por su parte, sostuvieron que lo informado por la emisora es parte de un documento que recomienda Salud Pública y que, por el momento, no han recibido ningún documento oficial para dar de baja la competencia, que tuvo su última realización en 2019 con la polémica victoria del británico Lewis Hamilton tras la sanción recibida por Sebastian Vettel.

Coincidentemente, Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1 y representante de Liberty Media, días atrás se contactó con el gobierno canadiense para pedirle exenciones de cuarentena y mostrándole las medidas que se aplican en las competencias, con sus burbujas en los diferentes circuitos.