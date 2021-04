Chino Maidana con covid

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El santafesino Marcos "Chino" Maidana, ex campeón mundial welter junior y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dio ayer positivo en coronavirus, mientras se encontraba en Buenos Aires ajustando detalles de su posible regreso al ring, que pretende sea en junio, con el estadio "La Bombonera" de Boca como marco.

Maidana se encuentra "asintomático", según revelaron medios santafesinos, y en buen estado general de salud, por lo que cumplirá con el aislamiento obligatorio en el lugar donde paraba en Capital Federal.

El pasado fin de semana, el propio Maidana había confiado que se encontraba en Buenos Aires para cerrar los detalles de una posible pelea en el estadio "La Bombonera", donde enfrentaría al venezolano Jaider Parra, en su primera pelea oficial siete años después de su retiro.

Parra, justamente, fue quien le sacó el invicto al hermano del "Chino" el 12 de enero de 2019 en una velada celebrada en Mar del Plata, por lo que el santafesino de 37 años pretende tomarse revancha.

"Vamos a hacerlo en La Bombonera o en algún estadio por acá lindo, pero va a ser algo lindo. Haremos este combate y después vemos. Yo creo que me siento bien, según como me vea, no puedo decir a futuro porque tengo que hacer la primer pelea y luego ver qué pasa", explicó Maidana, en declaraciones a ESPN.

"Tenemos pensado enfrentar a Jaider Parra, el venezolano que peleó con mi hermano en Mar del Plata, tenemos pensado en hacer la pelea con él y bueno, estamos tratando de llegar para junio. Yo creo que ya está casi todo medio concreto", reveló el nacido en la localidad santafesina de Margarita.