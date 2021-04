Tacural le ganó a Unión en Sunchales Deportes 16 de abril de 2021 Redacción Por Con goles de Andrés Mandrile y Nicolás Saavedra el ‘Depor’ se impuso ante los Bichos Verdes. La quinta del Apertura sigue hoy con la presentación de Quilmes, uno de los líderes, recibiendo a Libertad. También juegan Atlético vs Ben Hur.

FOTO ARCHIVO CÉSAR EIJO. / El equipo del Flaco ganó en Sunchales y sale del fondo de la tabla.

Anoche se puso en marcha la quinta fecha de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, la cual no se completará este fin de semana ya que hay encuentros postergados por casos de covid: Florida vs Sportivo Norte, Talleres vs Bochazo

En Sunchales, el Deportivo Tacural se impuso por 2 a 1 ante Unión de Sunchales. Los goles para la victoria de la visita fueron marcados por Andrés Mandrile y Nicolás Saavedra, a los 15m del PT y 25m ST, respectivamente. El empate parcial lo anotó Alexander Fernández, a los 11m del ST. En el juego de Reserva ganó Unión 4 a 0.



Las formaciones:

UNIÓN DE SUNCHALES: Lautaro Romero; Bautista Lorenzale (Santino Gaido), Kevin Allassia, Franco Semino y Ronaldo Welchen; Mauro Ponce de León (Tiago Bilan), Thiago Allassia, Diego López y Alexander Fernández; Gonzalo Schonfeld y Adrián Rodríguez. Suplentes: Exequiel Sandoval, Alejandro Siben y Héctor Villarruel. DT: Adrián Tosetto.



DEPORTIVO TACURAL: Emanuel Celiz; Nicolás Saavedra, José Ibarra, Leonardo Moino (Jonatan Tevez) y Javier Olmos; Gabriel Piccione, Eduardo Gutiérrez, Andrés Mandrile y Marcelo Herrera; Héctor Flamenco (Diego Dinono) y José Escalada. Suplentes: Iván Alovatti, Axel López. DT: César Eijo.



Goles: 15m PT Andrés Mandrile (DT), 11m ST Alexander Fernández (U) y 25m ST Nicolás Saavedra (DT). Incidencia: Expulsado Kevin Allassia.



SIGUE HOY

La fecha tendrá continuidad en la noche de hoy con otros dos adelantos. En el Autódromo se medirán Atlético y Ben Hur, desde las 21hs y el arbitraje de Ángelo Trucco; el otro juego lo disputarán Argentino Quilmes vs Dep. Libertad con Mauro Cardozo como juez principal. El resto va el domingo 18 a las 16hs 9 de Julio vs Deportivo Aldao Brown de San Vicente vs Peñarol Ferrocarril del Estado vs Deportivo Ramona



SIN FEMENINO Y

PARTIDOS SUSPENDIDOS

Ayer se informó desde Liga Rafaelina la suspensión de algunos encuentros programados, entre sábado de Inferiores y Domingo de Primera.

Los que serán reprogramados serán:

Divisiones Inferiores: San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo, Deportivo Aldao vs. San Isidro de Eguzquiza, Colorida de Clucellas vs. Deportivo Susana, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Arg. Humberto

Primera División: Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca, Talleres de María Juana vs. Bochófilo Bochazo, Florida de Clucellas vs. Sportivo Norte.