Eximieron del Registro de Inspección a actividades económicas no esenciales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de la víspera el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo una sesión ordinaria.

Desde el área prensa se destacó especialmente un proyecto aprobado en ese encuentro y que beneficiará a contribuyentes sunchalenses.

El texto del informe lo reproducimos en esta página.

El beneficio fue aprobado por el Concejo Municipal y alcanza a los períodos comprendidos entre marzo de 2020 y marzo de 2021, para aquellos rubros afectados por la pandemia que no formaron parte del grupo de comercios esenciales. Quienes soliciten su aplicación deberán presentar una declaración jurada, firmada por su contador, consignando que su facturación fue inferior respecto a igual mes del año 2019, teniendo en cuenta la inflación interanual para dicho período.

El Concejo Municipal en pleno aprobó la Ordenanza Nº 2906, para otorgar un importante beneficio tributario que alcanza a diferentes actividades económicas de la ciudad.

Específicamente, se dispuso la condonación del pago del Derecho de Registro e Inspección de los períodos comprendidos entre marzo de 2020 y marzo de 2021, para las actividades que fueron definidas como no esenciales por la legislación nacional, provincial o municipal durante el período de pandemia por covid-19 y hayan sufrido una disminución en sus ingresos mensuales.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes alcanzados deben haber estado con el pago al día de la mencionada tasa local al 20 de marzo del año anterior, fecha de comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Las personas interesadas deberán presentar, al momento de formular la solicitud ante la subsecretaría de Hacienda y Finanzas del Municipio, una declaración jurada firmada por su contador consignando que su facturación fue inferior respecto a igual mes del año 2019, teniendo en cuenta la inflación interanual para dicho período.

Asimismo, para estos contribuyentes se deja sin efecto la multa prevista en la Ordenanza Tributaria, por el no pago de los meses alcanzados por la nueva norma aprobada.

Como último artículo, se establece que si el contribuyente hubiera abonado el Derecho de Registro e Inspección en períodos alcanzados por el beneficio podrá solicitar se le computen como saldo a favor, para los meses de actividad durante el presente año. Para esto deberá presentar el comprobante del pago realizado.

El proyecto había sido presentado por la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio, quien afirmó a la hora de la fundamentación que “fue trabajado con el Departamento Ejecutivo Municipal, con el área legal. De esta manera este Concejo salva una deuda, porque en este contexto de pandemia todos tenemos claro que la actividad económica de todos los sectores ha sufrido muchísimo. Si bien el año pasado hubo medidas, hemos intentado ponernos a tono con este problema. Particularmente con el Derecho de Registro e Inspección, ya que tiene como consecuencia que no permite la habilitación comercial para el presente año. Por eso, sin descuidar la salud nos ponernos en el lado del acompañamiento para atenuar el impacto en la economía”.