El Concejo refrendó los convenios Locales 16 de abril de 2021 Redacción Por Fue en la sesión que se desarrolló ayer por la mañana y en donde además se aprobó la exención de impuestos a comercios afectados por la pandemia. Por otra parte se acompañó el pedido de informes sobre la iniciativa privada de Cormorán para la construcción de 4 dúplex en barrio Mora.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION. Se aprobaron 11 proyectos que habían recibido despacho en la reunión de comisión del último lunes.

Durante la mañana de ayer sesionó el Concejo Municipal y aprobó 11 proyectos que habían recibido despacho en la reunión de comisión del último lunes. Entre los proyectos que se aprobaron se destacan los vinculados a refrendar convenios en el marco del Plan Argentina Hace II, permitiendo de esta manera que la ciudad reciba diferentes obras. Este jueves en el recinto se refrendó el Decreto N° 51.482 de fecha 29 de Marzo de 2021, mediante el cual se ratifica el convenio suscripto 06 de Octubre del 2020 entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras de la Nación, con el objeto de ejecutar obras contempladas dentro del Plan Argentina Hace II; también el Decreto N° 51.483 de fecha 29 de Marzo de 2021, mediante el cual se ratifica el convenio específico suscripto en fecha 17 de Diciembre del 2020, entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, para la ejecución del Proyecto “Plan Ciclovías y Ciclocarriles” en la ciudad de Rafaela; y para la reparación de veredas y columnas de alumbrado.

Al respecto, el concejal justicialista Jorge Muriel expresó: “Aprobamos dos convenios específicos, uno por veredas, el otro es por ciclocarriles y columnas de alumbrado y el convenio marco que engloba todas estas obras por 98 millones de pesos. La verdad que es muy importante y lo decíamos cuando el intendente nos convocó para anunciarnos esto y entendimos que era una muy buena noticia. Son obras puntuales que le van a mejorar la calidad de vida a la gente”.

“Pequeñas obras que en sí no son tan pequeñas, ya que todos los ciclocarriles son la red troncal para después conectar, por otra parte, arreglar las veredas, una cuestión que durante mucho tiempo hemos reclamado, producto del mal estado por las raíces de los árboles y por muchos otros factores. Esto se va a desarrollar en una primera etapa en la zona del macrocentro por decirlo de alguna manera el mejoramiento y sin lugar a dudas le va a traer al ciudadano una mejora en la calidad de vida. La transitabilidad ya sea para el que camina o para el que va en bicicleta es algo muy importante y esto lo va a mejorar”, sostuvo el edil.



LOS OTROS PROYECTOS

En la sesión de ayer por la mañana también fueron aprobados los siguientes proyectos: Una iniciativa que propone la exención de Tasas por renovación de licencia de conducir para mayores de 70 años; un proyecto de Ordenanza impulsado por el DEM, para refrendar el Decreto Nº 51.465 de fecha 19 de Marzo de 2021, mediante el cual se ratificó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Rafaela y la provincia de Santa Fe, a los fines de la percepción de aportes no reintegrables, con la finalidad de promover la absoluta gratuidad del Boleto Educativo; un proyecto refrendando el convenio entre el Estado local y Vialidad Provincial por reparación del sistema de iluminación; una Minuta de Comunicación por medio de la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas que corresponda proceda a informar: Fecha estimada de finalización de la obra de los cuatros (4) dúplex, surgidos de la propuesta de Cormorán SA, a partir de un proceso de iniciativa privada. Procedimiento de selección de las familias para adjudicar las viviendas; un proyecto de Ordenanza para incorporar un módulo permanente a los Centro de Atención Primaria de la Salud, dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Rafaela, asignado a la recepción de medicamentos con vencimiento producido o no producido; una Minuta de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría que corresponda, proceda a iniciar los trámites correspondientes para la reubicación de la subestación transformadora de la EPE que se encuentra en barrio San José, en calle Lavalle al 2615, con el objetivo de evitar el impacto significativo que genera la extrema cercanía a la vivienda del sector.

Asimismo, también se aprobó una modificación presupuestaria del ejercicio 2020 solicitada por el DEM y el proyecto de Ordenanza para eximir del pago del DREI (mayo-junio) a distintas actividades.