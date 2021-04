Mársico, Boidi y Trigueros presentan Programa Municipal sobre grooming Locales 16 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El concejal demoprogresista Lisandro Mársico en conjunto con Carla Boidi y Marcelo Trigueros trabajaron sobre un Programa Municipal de Difusión, Concientización, Detección y Prevención del Grooming y Ciberbullying.

El grooming consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de internet. El ciberbullying es un caso de ciberacoso aplicado en un contexto en el que únicamente están implicados niños, niñas y adolescentes, y supone uso y difusión de información de datos difamatorios y discriminatorios a través de dispositivos electrónicos. “El Programa contempla un plan de acción consistente en realización de campañas de concientización a través de diferentes medios con el objetivo de informar a la sociedad sobre el concepto de “grooming y ciberbullying” y como detectarlo y prevenirlo, así como también generar conciencia en niños, adolescentes y adultos sobre los peligros que implica un uso irresponsable de las redes sociales, brindando las herramientas necesarias para tomar precauciones al momento de ser contactados por algún sujeto desconocido”, sostuvo Carla Boidi.

“Promover el diálogo intrafamiliar, es otros de los objetivos, puesto que como en cualquier tipo de acoso, la víctima se encuentra en un estado de miedo y pudor, dificultando su comunicación por temor a represalias del abusador o simplemente por vergüenza a comunicar tal situación”, manifestó Marcelo Trigueros.

“A la vez que se estipula el acceso a cursos y capacitaciones sobre el concepto de grooming y ciberbullying, su identificación y prevención a todo el personal docente de establecimientos de educación pública y privada, tanto nivel primario como secundario”, dijo Boidi. “A efectos de cumplimentar los alcances del Programa, el Departamento Ejecutivo Municipal, puede celebrar convenios de cooperación, formación y asistencia recíproca con el Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia, universidades y centros de estudios, gremios docentes, asociaciones de padres y madres, centros de estudiantes u otras organizaciones representativas de los alumnos/as y otras reparticiones públicas y organizaciones no gubernamentales especializadas en la prevención y el tratamiento del grooming y ciberbullying”, fundamentó Trigueros. “Por diferentes formas se debe impedir dejar espacio para que delincuentes y abusadores encuentren el modo de llegar a los niños y adolescentes. Si bien la responsabilidad primera corresponde a los padres, todos los diferentes estamentos deben hacer primar los derechos de los menores, siendo el Estado el reaseguro para que esto suceda. A tales fines resulta imperioso el trabajo sostenido, sobre todo con las campañas de información, donde se comprometa a todos los involucrados y que se cree legítima conciencia para asegurar que la infancia sea debidamente preservada”, finalizó el concejal Demoprogresista Lisandro Mársico.



ACOMPAÑAR Y APOYAR

Así lo consideró el concejal del FPCyS Lisandro Mársico respecto al actual escenario sanitario, donde dijo que la decisión del Ejecutivo no es avanzar sobre restricciones sino sobre un mayor control y toma de conciencia: “Nosotros ya el año pasado estuvimos haciendo un acompañamiento de todo el Cuerpo Legislativo, hubo desavenencias, -de hecho las tuvimos- hemos tenido discusiones con el intendente por medidas con las que no concordábamos, pero en un 90 % estuvimos acompañando porque entendimos que había una situación de salud que priorizar y tratando de equilibrarlo con la economía”. “Lamentablemente hubo algunos sectores y algunos comercios que quedaron en el camino, el Estado no llegó a tiempo, y esa es una crítica que hago, porque claramente no llegó tiempo con algunos o no hubo las medidas suficientes para cubrir y que esos puestos de trabajo no se perdieran o que las necesidades económicas de ciertos sean cubiertas”, analizó el edil de la oposición. Acerca del actual escenario y luego del encuentro que mantuvo junto a sus pares con el intendente, Mársico consideró: “Ahora hay una situación sanitaria muy compleja, el intendente nos pide un apoyo político y nosotros con los datos que recibimos de los médicos, del subsecretario de salud, realmente da miedo y tenemos que acompañar esto, que no apunta a mayores restricciones sino a prevención y toma de conciencia, se hace hincapié en la responsabilidad”. En relación a la decisión de suspender los eventos sociales por 15 días, el concejal del FPCyS, señaló que “ahí sí se accionó con restricciones porque evidentemente hay un foco de contagio muy grande que después se traslada a las familias, en los jóvenes y no tan jóvenes que concurren a los evento y lleva a que se disparen los contagios. Todos tenemos que hacer un esfuerzo más, lamentablemente nos agarró esta segunda ola y por eso se pide el esfuerzo de la gente”.