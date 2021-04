Docentes: sigue la vacunación Locales 16 de abril de 2021 Redacción Por La ciudad suma 160 docentes y asistentes escolares de nivel terciario vacunados contra el COVID-19. En total hay 1.955 personas del ámbito educativo que se encuentran inoculadas.

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, estuvo presente en la carpa que funciona como vacunatorio para docentes, del Hospital “Dr. Jaime Ferré”. “Estamos realizando la vacunación a docentes que pertenecen al nivel terciario. Venimos con un buen ritmo de vacunación. Hasta el día de la fecha vacunamos a 1.955 docentes y asistentes escolares”; expresó. Villafañe además sostuvo que “hemos recibido un nuevo listado para continuar con la inaculación. Hoy son 160 docentes y asistentes escolares de nivel terciario que van a recibir la vacuna contra el COVID-19”. Y agregó: “Para nosotros es un gran día ya que continuar con la vacunación para los docentes de nivel terciario, en esta ocasión, es muy importante”. “Sabemos que cuanto antes vacunemos a la población, más vamos a poder descongestionar al sistema de salud, siendo hoy un tema que nos ocupa mucho, porque son cada vez más jóvenes las personas que contraen la enfermedad y requieren ser internadas”; concluyó Villafañe.



A PERSONAS TRANSPLANTADAS

En tanto, el Ministerio de Salud provincial inició ayer la vacunación contra el Covid-19 para personas trasplantadas y pacientes con fibrosis quística las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En el Galpón 17 de la ciudad de Rosario se vacunaron 264 personas; en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela se aplicaron 27 dosis; y en la “Esquina Encendida” de Santa Fe inocularon a 111 ciudadanos y ciudadanas. Al respecto, Martorano explicó que “comenzamos a vacunar trasplantados y fibroquísticos, en la ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y mañana continuaremos en Reconquista. Se vacunan desde el auto, sin descender del mismo, para que no se expongan”. “Hay un cronograma nacional el cual estamos cumpliendo estrictamente (personal de salud, mayores de 60 años, 18 a 59 con comorbilidades, personal docente, fuerzas de seguridad) y con la llegada de vacunas, cada uno irá ingresando en el grupo correspondiente”, recordó. Al ser consultada sobre la llegada de la segunda ola, la ministra de Salud detalló que “la situación de la provincia va en consonancia con la nacional, hay que extremar los cuidados, no socializar, evitar reunirse porque el nivel de contagios esta acelerado, hay una agresividad del virus que no la vimos en la primera ola, es más agresiva en gente joven y ello nos lleva al aumento de ocupación de camas. Iremos viendo día a día las distintas decisiones que hay que tomar”. Por otra parte, la funcionaria se mostró entusiasmada con la llegada de nuevas vacunas, mientras continúa la vacunación a otros grupos objetivo como las fuerzas de seguridad. Ante esto, destacó que se inocularán cerca de 4 mil agentes en lo que resta de la semana.



EL TURNO DE LOS POLICIAS

Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, anunció que a partir de este sábado comenzarán a vacunar a los efectivos policiales de la provincia; se iniciará el operativo con el personal de calle. "Esto era casi un ruego ya", confesó el funcionario, quien en reiteradas ocasiones había reclamado que los agentes de seguridad fuesen inoculados, teniendo en cuenta que se encuentran expuestos y en la primera línea de batalla desde que comenzó la pandemia. Hasta el momento, sólo habían recibido la primera dosis los efectivos que por pertenecer a grupos de riesgo, se encontraban de licencia. Allí se incluían agentes de entre 18 y 59 años, con comorbilidades. En esa situación se encontraban unos 480 agentes; de ellos, 250 correspondían a la Unidad Regional I. Según adelantaron fuentes de la cartera sanitaria a El Litoral, se trata de aproximadamente "cuatro mil" uniformados, esencialmente de Santa Fe y Rosario, que desde el fin de semana comenzarán a recibir la primera dosis. Ya empezaron a ser "turnados" y serán inoculados en los centros vacunatorios de las principales ciudades. En tanto, no hay novedades aún sobre el personal del Servicio Penitenciario de la provincia.