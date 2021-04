Repro para gastronómicos y $ 15 mil para subsidios AUH Nacionales 16 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Gobierno ampliará el Repro a "pequeños empresarios" del sector gastronómico que tengan "hasta tres o cuatro trabajadores", y pagará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) un bono extraordinario de $15 mil por "única vez", ante la puesta en marcha de nuevas restricciones por la segunda ola de coronavirus.

"En este sector particular que es gastronómicos, que quizás va a ser uno de los sectores más afectados seguramente, hay muchos pequeños empresarios que también merecen asistencia del Estado. Lo que vamos a hacer es ampliar la asistencia del Estado", resaltó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, Moroni detalló: "A esos pequeños (empresarios), que puedan tener hasta tres o cuatro trabajadores, también les vamos a dar, en la medida que cumplan con los requisitos, la asistencia al Repro" de $18 mil.

"Lo que vamos a hacer en los sectores críticos (gastronómicos, hotelería, turismo), que son los más afectados, vamos a llevar ese valor del REPRO a $18 mil", y precisó: "Vamos a tomar la facturación del mismo mes de 2019".

"Aquellos que hayan tenido pérdidas del 20 por ciento en términos reales, van a acceder al Repro", explicó Moroni.

En ese marco, el funcionario nacional explicó que están "modificando las herramientas, porque no tenía sentido mantener herramientas que eran compatibles con una situación como era la de marzo 2020, y hoy es una situación absolutamente distinta".

"No estamos haciendo nada distinto de lo que veníamos anunciando. Nosotros dijimos que mientras hubiera necesidades iba a seguir la política de asistir a los sectores afectados", explicó el ministro de Trabajo.

Según indicó Moroni, "la decisión del Gobierno es que en medida que haya sectores que necesiten asistencia por las restricciones impuestas por la pandemia", evaluarán "qué herramientas son necesarias".

Por su parte, la titular de la ANSES afirmó que el Ejecutivo nacional decidió "implementar una política de cuidado en materia de ingresos", ante las nuevas restricciones anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández.

Raverta confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo recibirán un bono extraordinario de $15 mil "por única vez".

"Esta medida tiene que ver con empezar por los más vulnerables", destacó la funcionaria, y remarcó que "son casi un millón de personas". Además, anticipó que se cobrará el monto "con el calendario que empieza con terminación del DNI en 0 a partir del 26 del mes".