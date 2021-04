De a poco va mencionándose con mayor insistencia en Santa Fe la problemática por la negociación entre Ben Hur y Unión por el pase de Joaquín Castellano, que lleva algunas semanas desde que el volante tuvo el visto bueno de Marcelo Mosset, el entrenador de la Reserva tatengue. En la capital provincial le adjudican aún mayor relevancia, dado que el juvenil es hijo del intentende de nuestra ciudad, Luis Castellano.

"Unión quiere sacar el chico sin pagar casi nada...no hay que ningunear a los clubes que estamos en una categoría inferior", declaró el presidente benhurense Adrián Zenklusen en el programa radial ADN Gol (96.7) de Santa Fe, y que reprodujo El Litoral.

El máximo dirigente de la entidad del sur de nuestra ciudad recalcó que el club formó al futbolista "durante 14 años". De acuerdo a lo mencionado por el vespertino santafesino Ben Hur habría pedido 20.000 dólares por el 40 por ciento del pase, mientras que la propuesta de Unión a través del vicepresidente Fabián Brasca no trascendió pero fue considerada "como no concreta" por Zenklusen.

Recordemos que el futbolista de 19 años continúa entrenando en Unión, esperando por la apertura del libro de pases que será en junio. En este interín también fue pretendido por Talleres de Córdoba, club donde Castellano había hecho también una prueba hace dos años, pero como mencionáramos en la víspera su intención es jugar en el equipo rojiblanco que dirige Juan Manuel Asconzábal.

En la entrevista, además, Zenklusen expuso cómo fue la partida de Castellano. "Terminamos el torneo (N. de R.: se refiere al partido con Racing de Nueva Italia que venció 2 a 1 a Ben Hur de Rafaela en una de las finales del Torneo Federal Regional para ascender al Torneo Federal "A") y el chico me pidió permiso para ir a probarse a Unión por 15 días y yo se lo otorgué. Después desapareció de Rafaela, se empezaron a dar una serie de situaciones, primero su representante, después el padre y por último el vicepresidente Brasca de Unión".

"No hubo una propuesta concreta por parte del club (Unión de Santa Fe), lo que sí hubo fue un interés muy fuerte de Talleres, que ya lo venía siguiendo. Se le propuso al padre y al chico esa alternativa de ir a Córdoba; pero la desecharon". "El tema es que Unión quiere sacar al chico sin pagar casi nada; si nos ponemos en el caso adverso, cuando Unión tiene que vender a una institución superior como sería su actuación. No hay que ningunear a los clubes que estamos en una categoría inferior".

"De palabra del vicepresidente de Unión, Brasca, nos dijo que enviaba al chico de nuevo al club hasta que se resuelva la situación, cosa que nunca ocurrió". "En el contexto se da lo de Rubén Rossi, me lo expresó él a la posibilidad que le había salido de ir a Unión. Yo le dije a Rubén que vaya tranquilo, pero no le cuadró la propuesta de Unión tampoco". "Sería muy duro usar la palabra intimar para que Joaquín vuelva al club, imaginen que tiene 19 y hace 14 que está acá con nosotros. Es de la familia y Luis, su padre, es amigo. Siempre colaboró con Ben Hur desde el lugar que fuera, porque conoce el esfuerzo que hacemos para mantener casi 800 deportistas y la función social", finalizó Adrián Zenklusen.