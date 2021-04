Canela tiene asegurada la continuidad en el TN Deportes 15 de abril de 2021 Redacción Por El piloto rafaelino regresa al equipo Giacone Competición

FOTO PRENSA APAT BUENAS NOTICIAS. Tras el gran resultado de la pasada carrera, confirmó su continuidad.

Juan Ignacio Canela continuará su participación en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional a bordo del VW Gol Trend que utilizó Maximiliano Fontana en las dos primeras fechas de este certamen, lo cual marcará su regreso al equipo Giacone Competición, con el cual inició su campaña deportiva en Turismo Nacional.

“Mi continuidad será con el equipo de Sergio Giacone, a bordo de un VW Gol Trend que pertenece a Joel Borgobello. Será mi reencuentro con el equipo, tal como ocurrió con Alejandro Bucci en San Nicolás. Conozco a Sergio Giacone desde hace muchos años, mantengo una fluida relación desde mi participación en el automovilismo zonal”, reconoció "Juani" en declaraciones publicadas por sitio oficial de la categoría.

Luego de su destacada reaparición en San Nicolás, aquella idea de no competir a nivel nacional este año quedó sin efecto. El cuarto puesto en la final de Clase 2 fue la inyección anímica necesaria para intentar una continuidad que es un hecho. “El regreso fue espectacular en todo sentido, el cual motiva y da ganas de seguir en el Turismo Nacional para darle continuidad al proyecto en un año tan difícil como este. En lo personal, estoy trabajando fuerte en el aspecto presupuestario para asegurar mi continuidad, no es imposible, pero inicialmente no tenía previsto competir a nivel nacional y eso lógicamente generó un impensado cambio de planes a partir de mi incorporación al equipo de Alejandro Bucci en San Nicolás”, agregó.

“Quiero mucho al Turismo Nacional y a la Clase 2, tanto por el nivel que hay como por la gente que integra la categoría. Principalmente, por eso es que quiero tener continuidad. Viajaré a Casilda, mediré la posición de butaca y dejaremos el auto listo para la carrera”, destacó acerca de sus próximos planes con su nuevo equipo, con el cual intentará completar la temporada en curso.