Fechas para play offs de la Liga Nacional Deportes 15 de abril de 2021 Redacción Por BASQUETBOL

La Asociación de Clubes de Básquet (AdC) informó este miércoles la fechas de los cuartos de final postergados por casos de coronavirus en la Liga Nacional de Básquet (LNB) entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Hispano de Río Gallegos y Obras Basket frente a Comunicaciones de Mercedes. En el primer caso, Gimnasia (5to.) tuvo casos positivos, al igual que en noviembre pasado, y debió postergarse el cruce con los santacruceños (12do.), que se jugará al mejor de tres desde hoy a las 19.

Por el lado de Obras (6to.), el equipo que presentó varios jugadores contagiados, comenzará el viernes a la misma hora contra Comunicaciones, que terminó 11mo. con una gran levantada en el cierre de la fase pasada.

Los clubes ya clasificados a los cuartos de final son Quimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo de Almagro, Regatas Corrientes, Boca Juniors, San Martín de Corrientes e Instituto de Córdoba, que esperarán para ver cómo se arman las llaves definitorias.



FLAMENGO CAMPEON

Flamengo, con participación argentina, se adjudicó la segunda edición de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA), al derrotar en la final al local Real Estelí, por 84 a 80, en la ciudad de Managua. El equipo brasileño, finalista durante la temporada 2020 (perdió la definición con Quimsa de Santiago del Estero), festejó la obtención del título en el Polideportivo Alexis Argüello de la capital nicaragüense.

El perimetral cordobés Diego Figueredo (ex Ferro, Estudiantes de Olavarría y Argentino de Junín) tuvo un discreto aporte en el conjunto carioca, al sumar una unidad (1-2 en libres) en los casi 10 minutos que permaneció en cancha. Los otros dos argentinos del plantel no tuvieron acción en el equipo del DT Gustavo Conti: el base juninense Franco Balbi (ex Ferro) continúa recuperándose de una rotura ligamentaria en una de sus rodillas, mientras el escolta entrerriano Luciano González (ex San Lorenzo) no fue utilizado por el técnico por no estar plenamente recuperado de un traumatismo en su mano derecha.

En Flamengo, que ya había alcanzado la gloria continental con la obtención de la Liga de las Américas 2014 (con Nicolás Laprovíttola y Walter Herrmann en el plantel), se lució el pivote Rafael Hettsheimeir, responsable de una planilla de 21 puntos y 7 rebotes, según consignó el sitio FIBA Américas.