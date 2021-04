Todos eliminados en Montecarlo

BUENOS AIRES, 15 (NA) - Los tenistas argentinos Diego Schwartzman (9), Juan Ignacio Londero (94) y Federico Delbonis (87) quedaron eliminados ayer en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo al perder frente al noruego Casper Ruud, al serbio Filip Krajinovic y al español Rafael Nadal respectivamente.

En un partido que tuvo una hora y seis minutos de duración, el "Peque" cayó por un doble 6-3 frente a Ruud, que logró vencerlo por primera vez después de cuatro derrotas: el argentino había ganado en Australia, Río de Janeiro y Hamburgo en 2018, y en Cincinnati en 2020.

El número 9 del mundo no tuvo una jornada favorable y sucumbió frente al noruego, número 27 en el ránking, quien al menos fue más eficaz a la hora de encarar cada set.

Por su lado, Londero, quien ingresó al torneo en reemplazo del ruso Daniil Medvedev (2) que no pudo estar por dar positivo en coronavirus, perdió frente a Krajiovic (37) por 6-0 y 6-3 en 55 minutos de juego. Finalmente, Delbonis no pudo ante el español Nadal (3) quien lo derrotó en dos sets por 6-1 y 6-2 y el europeo buscará su duodécima corona en el polvo de ladrillo del Principado.

El tenista oriundo de Azul y que se consagró en el equipo de Copa Davis en 2016, llegaba al duelo con "Rafa" tras dejar en el camino al francés Adrian Mannarino (34) por 6-1 y 7-5, pero ante el mallorquín no tuvo ninguna chance. Ahora Nadal se medirá en la siguiente ronda con el búlgaro Grigor Dimitrov, quien dejó atrás al alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 6-4.

Las tres derrotas se suman a la que sufrió en la jornada del martes el argentino Guido Pella (48) ante el francés Lucas Pouille (86). Por ese motivo, en el torneo del Principado ya no quedan argentinos, pero ahora llegan certámenes en donde pueden recomponerse como el de Barcelona, Estoril y Serbia, entre otros.

De hecho el torneo español -Trofeo Conde de Godó- es un ATP 500, también se disputa sobre polvo de ladrillo, otorga 1.565.480 de dólares y tendrá la presencia de Schwartzman.