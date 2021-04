En Sunchales, Unión ante Tacural Deportes 15 de abril de 2021 Redacción Por Este jueves se pone en marcha la fecha 5 del Apertura de Primera A.

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone disputa su quinta fecha, la cual comenzará en la noche de hoy con el primero de los adelantos que fueron programados. En Sunchales, Unión estará recibiendo la visita del Deportivo Tacural desde las 21.30hs.



Los Bichos Verdes vienen de perder en su visita a Sportivo Norte por 2 a 1 y en la tabla suman 4 puntos, fruto de una victoria y dos empates. El ‘Super Depor’ llega tras tras perder de local con Brown, 3 a 2. Ganó un encuentro y el resto los perdió a todos.



Recordando que Florida de Clucellas vs Sportivo Norte fue suspendido por casos de covid, la programación es la siguiente:

Viernes 16 21hs Atlético de Rafaela vs Ben Hur 21.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad. Domingo 18 16hs 9 de Julio vs Deportivo Aldao Brown de San Vicente vs Peñarol Ferrocarril del Estado vs Deportivo Ramona Talleres María Juana vs Bochófilo Bochazo.



Las Posiciones: 9 de Julio 12; Quilmes 12; Libertad 7; Atlético 7; Talleres 7; Brown 6; Aldao 6; Sportivo 5; Ramona 5; Unión 4; Florida 4; Ben Hur 3; Ferro 3; Peñarol 3; Tacural 3; Bochazo 2.