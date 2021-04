Productora ganadera le ajustó las clavijas a empresa familiar enfocada en bienestar animal

Apuntando a la genética, bienestar animal y a la alimentación, Lara Giuliani, en su campo situado en General Rivas, partido de la localidad bonaerense de Suipacha, hizo un cambio radical de la producción ganadera en la “La Dorada”, la empresa familiar que heredó de sus abuelos.

Actualmente, se dedica a la cría y recría de ganado que comercializan una vez que logran los 300 kilos de novillito, que pueden ser menos o más kilos dependiendo la situación climática y financiera. También tiene un emprendimiento con su esposo, Julián Muguerza, denominado Glimax, que se dedica a las tecnologías de procesos y a su vez le alquilan las hectáreas a su papá para la agricultura.



DETALLES DE INTERES

En un pormenorizado informe periodístico de Clarín Rural, se destacó que Lara es ingeniera agrónoma y se especializó en producción ganadera. Es la tercera generación de productores de la firma. Sus abuelos Don Pedro Giuliani y Doña “Chicha” Delia Cattáneo habían comprado el campo en donde están instalados hoy, dedicándose en un primer momento al tambo. Una vez que falleció su abuelo, Delia vendió todo el tambo y se pasó a la ganadería de carne ya que según comentó, el tambo es muy sacrificado y del cual obtenía muy poco margen.

De a poco comenzó a comprar ganado de cría pero no había una estrategia de manejo de una sola raza, comentó, sino que compraban lo que había en las ferias cercanas. “En el plantel había de todos los colores, con cuernos y sin cuernos”, apuntó Lara hasta que se hizo cargo.

Pero a partir de que tomó las riendas de la empresa, con los años Lara fue perfeccionando la genética de la raza Aberdeen Angus de su rodeo comercial. En este sentido, hizo el curso para ser Jurado de la raza con el objetivo de poder seleccionar los toros que compra y así mejorar la genética.

Primero, hizo selección de animales ya que había vacas con cuernos que lastimaban a otras al pelear, cruzas de Angus con Holando. Angus con Hereford, con poco o casi nada de dientes y vacas vacías (que no quedaban preñadas).



BIENESTAR ANIMAL

Otro de los puntos para Lara fue implementar el bienestar animal, que comprende: tener bien alimentados a los animales, que estén sanos, no solo poniendo vacunas obligatorias sino también preventivas, antiparasitarios y vitaminas, líquido contra las moscas de los cuernos y contra la sarna, tener buen trato del animal que incluye que no haya golpes, ni gritos, ni picanas eléctricas, arrearlas sin perros a caballo en el campo hasta los corrales y luego con banderas o aplausos dentro de los mismos, que no estén en el barro todo el tiempo, que no haya alambrados rotos o tirados en el campo que los puedan lastimar, que tengan sombra en cada lote y que las aguadas estén siempre con agua fresca y limpia.

“Hay que recorrer el campo todos los días para poder asegurar su bienestar”, dijo. En este sentido, Lara ha logrado algo muy difícil de lograr con el ganado que se cría solo a campo: le ha dado de comer con su propia mano alfalfa a las vacas. Esto es puntualmente al bienestar que aplica cada día, los animales se le acercan y la siguen porque no le tienen miedo, ya saben que no es una amenaza, sino que son sus "seguidoras".



UN NUEVO BRETE

Recientemente, indicó con orgullo que inauguró un nuevo brete (donde antiguamente estaba el tambo de su abuelo) para vacunar los animales o realizar las tareas de caravaneo, boqueo, marcación, señalada, tacto, tatuaje, raspaje de toros, entre otras.

El brete nuevo de metal galvanizado ofrece un 100% de bienestar animal. Su formato y modalidad de trabajo lo inventó la reconocida zootecnista Temple Grandin, con curvas y contracurvas y paneles ciegos que no dejan ver hacia afuera al bovino.

“De esta manera no se estresa, ni se golpea tratando de escapar. Si el vacuno ve lo que pasa más adelante, no avanza porque tiene miedo”, resumió.

También lo techaron para resguardar el bienestar humano, ya que pasan jornadas largas a lo largo del año a la intemperie.



EL ESCENARIO

La carga en el establecimiento es de dos animales por hectárea y la alimentación es puramente a pasto: verdeos (sorgo, centeno y avena), pasturas (alfalfa con cebadilla), pastizal natural (trébol blanco, trébol rojo, ryegrass, capiquí, pelo de chancho, gramón, junco, rama negra, diente de león, festuca y cardo, entre otros).

El manejo de la alimentación se realiza en lotes que se subdividen en parcelas con alambrados eléctricos para que el animal aproveche todos los rincones. “El animal tiende a comer siempre más cerca de la aguada, son vagas para caminar y buscar pastos más lejanos. Si ponés parcelas con eléctricos no le queda otra que comer en ese lugar”, dijo. Y los va cambiando de parcela cada dos o tres días, según la época del año.

De esta manera, perfeccionando el manejo, implementando el bienestar animal y haciendo uso de las tecnologías, logró resultados en poco tiempo. Aumentó el porcentaje de preñez y de destete a 98% y 88%, respectivamente, aclarando que a nivel nacional los porcentajes de destete y preñez son de un 64% aproximadamente. “El objetivo de todo productor ganadero es tener un ternero por vaca por año, sino, no es rentable el negocio”, consideró.

A los animales los venden en ferias y el objetivo a largo plazo es suplementar el ganado con grano y otros subproductos, dependiendo de las condiciones macroeconómicas del país.

"Hasta la recría es rentable y después varía según la economía del país", analizó.



NEGOCIO RENTABLE

En esta línea, explicó que aunque hoy el negocio es rentable, es muy baja su rentabilidad, todo depende de los valores del mercado. "Ahora no gano plata ya que hice muchas inversiones en los últimos años Pero era necesario hacerlas porque el campo no tenía ninguna pastura, ni verdeos, eran lotes muy grandes y los animales desaprovechaban mucho el pasto ,por eso pusimos los eléctricos, metí aguadas por todos lados, el brete ya estaba muy viejo, deteriorado y no apto para las tareas que hoy realizamos, el casi 50% de las vacas no quedaban preñadas y se entoraba todo el año donde no se podía tener un control del stock, sin lograr una camada de terneros de igual pesaje para la venta", punteó.

Lara insistió en que todo se manejaba a la antigua, como en la mayoría de los campos se solía hacer. "Eran las recetas de antes, hoy los jóvenes cambiamos el paradigma y parte de las costumbres del campo", dijo entusiasmada.

Ya con todas las clavijas ajustadas en su sistema, Lara quiere dar a conocer que se puede hacer las cosas bien, apuntando al bienestar animal. “De acá en adelante seguirá en la idea de tecnificar la ganadería al 100%. Hacer una CowTech”, bromeó.



REDES SOCIALES

Por eso, es muy activa en sus redes sociales y hasta incluso da charlas para que otros se contagien. “Hay muchos interesados, sobre todo muchos jóvenes que están estudiando Veterinaria o Ingeniería Agronómica, que los motiva a seguir estudiando y confiar en la carrera”, dijo.

“Mi papá está chocho con los cambios, no lo puede creer. Se arrepiente de que años antes no haya agarrado el campo. Tenemos tecnología de punta en todas la máquinas, tenemos internet y nuestra casa en el campo terminada” cerró Lara, haciendo hincapié que ni bien se recibió, su padre no quería que fuera a vivir al campo sino a hacer experiencia en otras empresas, y así fue como conoció a su marido Julián.