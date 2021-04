El Gobierno amenazó con cerrar exportaciones de carne si continúan aumentos de precios SUPLEMENTO RURAL 15 de abril de 2021 Redacción Por “No nos va a temblar el pulso”, advirtió Paula Español, secretaria de Comercio Interior.

IMAGEN INTERNET INFORMANTES. Matías Kulfas y Paula Español, al dar a conocer una decisión.

En el marco de las acciones para tratar de contener la marcha de la inflación, el Gobierno amenazó con cerrar las exportaciones de carne si continúan los aumentos de precios en las carnicerías.

"Hay determinados incrementos de precios o presiones de precios que, si seguimos viendo este tipo de comportamientos especulativos, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne", alertó Paula Español, secretaria de Comercio Interior.

En declaraciones Radio Con Vos, la funcionaria consideró que "hay que entender que tenemos que tomar algunas medidas" para ponerle un "parate" a las subas en los precios de las carnes.

"No es lo mismo que sucede con los precios de los alimentos de góndolas que lo que sucede con los precios alimentos frescos. Por ejemplo, en frescos ha subido muchísimo más el año pasado y también este año, el precio de la carne", indicó de acuerdo a lo dado a conocer por Clarín Rural.



PARA ALCANZAR

UN ACUERDO

Español recordó que con los representantes de ese sector se trabajó para alcanzar un acuerdo tendiente a revertir esa problemática y aclaró que se continuará con las deliberaciones, pero no descartó la posibilidad de recurrir a medidas más duras.

"En un contexto así, la verdad que hay que avanzar con ciertas herramientas de la administración del Comercio de este tipo de productos. Medidas que pueden ser subas de retenciones, encajes, cupos. Es decir, hay medidas que se pueden tomar y que realmente se están evaluando", remarcó.

Español planteó que ese podría ser el futuro accionar del Gobierno nacional en las gestiones para tratar de contener la marcha de la inflación, sobre todo, tras los saltos que se registraron en diciembre (4%), enero (4%) y febrero (3,6%) promovidos, en gran parte, por los alimentos.

Esos saltos en el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec pusieron en jaque la proyección oficial que indica que este año la inflación acumulará un avance del 29%.



INTIMACIONES A

GRANDES EMPRESAS

Español afirmó que la decisión de intimar a unas 1.000 grandes empresas a fabricar y comercializar al máximo de su capacidad instalada tiene como objetivo "cuidar el consumo y proteger el mercado interno", y subrayó que se reconocerá "las dificultades" que cualquier compañía pueda tener para producir o distribuir.

"Desde la Secretaría de Comercio Interior, a través de herramientas y políticas estructurales, buscamos cuidar el consumo y proteger el mercado interno", dijo Español a Télam.

La funcionaria señaló que "desde que se decretó la emergencia sanitaria se tomaron medidas focalizadas en la provisión de productos de consumo masivo en general y relacionadas al sector alimenticio en particular".

"Con esta resolución avanzamos en prevenir estrategias de retención especulativa de productos en todas las cadenas productivas", aseguró la funcionaria.

Tras remarcar que saber "que en este contexto muchas empresas tienen dificultades para producir, transportar, distribuir o comercializar", Español enfatizó que "en este sentido la medida reconoce esas dificultades, y busca promover el abastecimiento y evitar la escasez de insumos y bienes finales".

La Secretaría resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria.

Lo hizo a través de la resolución 330/2021 publicada en el Boletín Oficial.