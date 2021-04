Demuestran que con buenas prácticas, la aplicación de fitosanitarios es segura Locales 15 de abril de 2021 Redacción Por En Rafaela se llevó a cabo una Jornada para evaluar la deriva que se registra tanto en la aplicación aérea como terrestre. Hubo una amplia participación de concejales, productores y dirigentes de entidades intermedias y de la sociedad civil.

FOTO D. CAMUSSO EQUIPO TERRESTRE. Un momento en que el Ing. Elorza, de Casafe, brinda datos técnicos sobre las aplicaciones.

Si las pulverizaciones con productos agroquímicos se realizan en base a buenas prácticas agrícolas, son seguras. Esta es la principal conclusión de una Jornada Demostrativa realizada ayer en un campo ubicado sobre la Variante Rafaela, frente al Complejo Ambiental, que combinó charlas de especialistas con una medición de deriva en aplicación terrestre y aérea. Se trató de una actividad de divulgación científica que busca aportar herramientas de análisis al renovado debate en el Concejo Municipal a partir de la presentación de proyecto de ordenanza, efectuado por el bloque oficialista del PJ, para extender la restricción para aplicar agroquímicos de los 200 metros actuales a 1.000 metros de casco urbano. Por eso fue importante la asistencia de ocho concejales de la ciudad para recibir información y conocimiento sensible para enriquecer la discusión pública sobre el tema. Llamativamente no asistió la concejal oficialista, Brenda Vimo, autora de la iniciativa que busca ampliar cinco veces la zona de exclusión para aplicar agroquímicos en el área periurbana.

La Jornada Demostrativa sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios contó con la organización de la Sociedad Rural de Rafaela (SRR) junto a Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de Santa Fe), el Concejo Municipal, el Instituto de Desarrollo Sustentable (IDS) dependiente de la Municipalidad local, INTA y la Red Nacional de BPAs (Buenas Prácticas Agrícolas).

En la apertura del encuentro, que comenzó cerca de las 9 y concluyó pasado el mediodía, la presidenta de la SRR, Norma Bessone, destacó tanto el esfuerzo como el compromiso de las instituciones organizadoras para llevar adelante la jornada. En la misma línea se pronunciaron el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, el director del INTA Rafaela, Jorge Villar y la secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad, Paz Caruso -también a cargo del IDS-.

Entre los asistentes se encontraban el diputado provincial, Juan Argañaraz, la ex ministra de Producción de la Provincia y actual asesora de la Cámara de Diputados, Alicia Ciciliani, los presidentes del Centro Comercial e Industrial, Diego Castro, de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande y de la Cooperativa Guillermo Lehmann, Pablo Bocco además de una amplia presencia de la prensa local, regional y nacional.

Tras la presentación de la actividad, el Ing. Agr. Federico Elorza se hizo cargo de conducir la demostración que incluyó un avión fumigador y un equipo de aplicación terrestre. En este marco, explicó la existencia de productos fitosanitarios con distintos grados de toxicidad que se diferencia a partir de una escala de bandas de colores (rojo, amarillo, azul y verde), repasó el equipo de protección especial que deben utilizar las personas que se encarguen de las aplicaciones (desde la forma de utilizar los guantes hasta las botas y la mascarilla respiratoria en caso de ser necesaria), los sistemas de lavado de los envases (triple lavado o a presión) y la forma de agujerearlos para evitar su reutilización.

Después las máquinas entraron en acción utilizando agua en lugar de productos fitosanitarios para la demostración. Primero fue el avión que realizó dos vuelos a una velocidad de 190 km/h a tan solo un metro y medio de la superficie, cubriendo un ancho de trabajo de 20 metros. Según informó Elorza, el viento sostenido fue de 9 km/h con ráfagas de 12,4 km/h, mientras que la humedad relativa fue de 63,8% y la temperatura fue de 21,6 °C. Con estas condiciones climáticas, la deriva fue de 40 metros.

Luego fue el turno del equipo terrestre, que intervino con un viento sostenido de 8,1 km/h y ráfagas de hasta 13,6 km/h, una temperatura de 21,4 °C con 61,8% de humedad relativa. En este caso, la deriva que no alcanzó los 10 metros.

Tras la actividad en medio del lote, los participantes se concentraron con uso de barbijo y distancia social debajo de un tinglado abierto en el que se desarrollaron las charlas. El médico toxicológico Dr. Alexis Benatti, del TAS Rosario, destacó que durante el 2019 recibieron 4.627 consultas sobre intoxicaciones pero que solo 459, esto es el 19 por ciento, fueron por plaguicidas. Y de esta última cantidad, el 67% se vinculaban a domisanitarios, es decir plaguicidas de uso doméstico -la mayoría de tipo pediátrico-, y el 33% restante a fitosanitarios. "Solo el 3% del total de las consultas que recibimos en TAS se relacionan con fitosanitarios, la mayoría por salpicadura cuando se destapa el envase o se vierte el producto, que es el momento más crítico porque está concentrado".

Al final del encuentro, Bessone destacó la importancia de poder actualizar la información en torno a los fitosanitarios y poder mostrar cómo aplican en el campo. "Lo que nosotros necesitamos no es hacer una confrontación ni una competencia de fuerzas. Esta Jornada es el corolario de una serie de charlas que hemos realizado en los últimos tiempos, tratando de dar aspectos de base vinculados con la ciencia y la tecnología sobre la aplicación de fitosanitarios", sostuvo.

"La ciencia es súper dinámica, como sabemos va evolucionando y en ese avance nos acerca nuevos beneficios en esta temática, al igual que la tecnología. De eso se trata, de establecer este debate racional sobre una realidad científico tecnológico que nos permita llegar a una propuesta superadora en materia de legislación sobre fitosanitarios. Necesitamos ideas superadoras, ideas que incentiven la producción y por supuesto atendiendo en primera instancia la salud de las personas y la salud ambiental", subrayó Bessone.

La presidenta de Sociedad Rural remarcó que "es necesario dejar en claro que cuando hablamos de productos fitosanitarios no estamos hablando de agrotóxicos". "El ejemplo clásico que siempre doy en estas circunstancias es que si nosotros tenemos una dolencia física vamos al médico, el médico de acuerdo a nuestro problema nos da una receta médica y nos sugiere un medicamento y ahí nosotros seguimos bajo control del médico, seguimos bajo observación médica y no es lo mismo que tomemos la dosis sugerida por el médico a que nos tomemos el frasco completo. En este caso con los fitosanitarios ocurre exactamente lo mismo, si nosotros ese producto lo aplicamos con la graduación que corresponde, con receta agronómica, con control técnico correspondiente, con personal especializado, en condiciones meteorológicas, en condiciones naturales adecuadas, no es tóxico el producto", explicó.

Sobre el proyecto de ordenanza presentado por Vimo, Bessone expresó que "con los 1.000 metros de exención más los 1.000 metros de amortiguamiento, hablamos de 4.800 hectáreas improductivas y realmente es muy preocupante en una situación como está, mucha gente perdería su unidad de producción o le quedaría limitada". "Debemos trabajar sobre la realidad, porque si estamos tratando de cuidar la salud de las personas y del ambiente, es sumamente importante que tengamos una mirada amplia, donde además de los fitosanitarios, incluyamos a los domisanitarios, que son todos los productos de uso doméstico que como no hay percepción de riesgo preocupante dentro del usuario, los utiliza sin ningún tipo de preocupación y son muchas veces más tóxicos y más nocivos que lo que nosotros prensamos respecto a los fitosanitarios", concluyó.

Por su parte, Ciciliani felicitó "la iniciativa de la Sociedad Rural en la persona de Norma Bessone, porque esto es lo que hay que hacer, hay que estudiar, ver, informarse, capacitar, estar al lado de los productores" a la vez que consideró que "hoy la Argentina necesita más que nunca producir y dar trabajo y no de cualquier forma, tenemos que hacerlo bien, tenemos que cuidar el ambiente, cuidar la salud; cuidar la salud de los suelos, de las personas, de los animales, de las plantas, y hoy la tecnología nos permite hacer eso, entonces, lo que tenemos que hacer es informar a la población y capacitar a los productores para hacer las cosas bien".