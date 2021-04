Padres Organizados afirman que el panorama es alentador Locales 15 de abril de 2021 Redacción Por Luego de mantener un encuentro con funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, desde esta organización quedaron satisfechos por ser escuchados y poder contar con la confirmación de que las escuelas no son focos de contagio y permite mantenerse el modelo actual y trabajar para ir mejorándolo.

En el estado actual de la pandemia en nuestra provincia y para continuar analizando la evolución de la educación en este marco, nuevamente Padres Organizados concertaron un encuentro que se desarrolló el último martes, con Rosario Cristiani (Secretaria de Gestión Territorial) y Víctor Debloc (Secretario de Educación provincial) para conocer en profundidad la evaluación realizada por el Ministerio de Educación del formato de educación presencial, como mantenerlo y profundizarlo.

“Gratamente podemos compartir que recibimos un panorama alentador, validado con estadísticas y seguimiento permanente a las instituciones educativas de la provincia que confirman, desde el Estado, que las escuelas no son focos de contagio y permite mantenerse el modelo actual y trabajar para ir mejorándolo, para que niños y adolescentes pasen cada vez más tiempo educándose de manera presencial en un lugar seguro, con todos los protocolos activados”, expresaron desde la agrupación.

“Se marcó, permanentemente, que el compromiso del gobernador es que la presencialidad es lo que se quiere cuidar y prevalecer, y para ello ponen todo su esfuerzo, aun cuando se nos informó que en el marco de la pandemia la decisión sobre las actividades permitidas, son competencia del Ministerio de Salud de la provincia, quienes analizan, asesoran y definen que es lo más conveniente”, afirmaron Padres Organizados.

Desde la organización señalaron: “Fuimos escuchados, se pudo cruzar información necesaria para ambas partes, se asumieron temas que hay que corregir y se dio respuesta a reclamos varios para seguir trabajando en fortalecer la presencialidad. Se nos confirmó que se van a revisar criterios al momento de cerrar burbujas para unificar posturas y reconocieron que el docente no es contacto estrecho”.

Acerca de la posibilidad de extender el horario de la jornada educativa, indicaron que se está trabajando para lograr que los chicos tengan jornada completa. En cuanto a comedores escolares, “se nos informó que no se abren porque no se puede juntar 300 niños en un salón y por las complicaciones que pueden derivar de la manipulación de los alimentos. Se va a revisar esta medida para localidades pequeñas, donde se pueden controlar mejor estas situaciones”.

Por otra parte, manifestaron en el encuentro, se puso en conocimiento el destrato y las intimidaciones que recibieron directivos de varias instituciones por parte de gremios y de personal de las regionales de educación, al intentar avanzar en mayor presencialidad. Se mostraron sorprendidos, pero afirmaron que van a intervenir en este tema de forma urgente.

Acerca de las reuniones de padres, “se nos aseguró que desde el gobierno provincial no dio ninguna orden para que no efectúen reuniones con los padres en los establecimientos educativos. Los directivos tienen que recibir a los padres ante un pedido de encuentro. Se acordó trabajar en fortalecer la difusión de que las escuelas son lugares de detección y no de propagación de contagios, que los establecimientos educativos son espacios seguros, con todos los protocolos activados”.

Desde Padres Organizaron, indicaron que “si bien sabemos que el Ministerio de Salud es quien tiene las herramientas y la información para definir el cierre según el avance de la epidemia, se nos aseguró que, en caso de tener que apelar a este recurso, se hará de forma sectorizada, no de manera provincial. Cada localidad estará facultada para determinarlo según su realidad epidemiológica”.