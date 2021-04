Castellano expuso sobre política ambiental ante más de 350 personas de todo el país

Este martes por la tarde, el intendente Luis Castellano participó del seminario virtual “Cambio climático: acciones para un ambiente saludable”, compartiendo las acciones que se llevan adelante en la ciudad para enfrentar esta problemática mundial. Lo acompañó en su exposición, la Secretaria de Ambiente y Movilidad María Paz Caruso. La apertura del encuentro estuvo a cargo del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié.

El intendente hizo hincapié en los principales ejes de trabajo para mitigar el cambio climático: salud y calidad ambiental, empleo verde y educación y comunicación ambiental. Además, hizo referencia a las acciones que ya se vienen realizando en la ciudad y las que se planifican en el transcurso del año 2021.

El panel contó con la presencia y la puesta en común de Juan José Mussi, intendente de Berazategui; y Daniela Vilar, Diputada Nacional. La presentación estuvo a cargo del Profesor Doctor Daniel Cravacuore y la moderación de Beatriz Domingorena, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Florencio Varela.

El seminario se transmitió en vivo por YouTube desde el canal de FINDEL, con la participación de más de 350 personas conectados desde diversos lugares del país como Córdoba, Comodoro Rivadavia, San Luis, Buenos Aires, entre otros. Además se sumaron participantes de los países vecinos de Uruguay y Chile.

Cabe destacar que el seminario virtual “Cambio climático: acciones para un ambiente saludable” fue organizado por FINDEL (Fundación Internacional para el Desarrollo Local) y que Rafaela fue convocada por su referencia a nivel regional y nacional en políticas socio ambientales a largo plazo que han ido creciendo progresivamente con acciones concretas.



UNA AGENDA

A su turno de exponer, el Ministro Cabandié sostuvo que “es un buen momento para poner en discusión lo que significa el cambio climático y el desarrollo. Nosotros estamos en una región que está sobre endeudada y tal es así que hoy hay 76 países que tienen crisis de deuda en el mundo. Se plantea un enorme desafío que es el cómo vincular el desarrollo para que nuestra población viva bien y al mismo tiempo como cuidar el ambiente. Ese es el pie de la cuestión para pensar de cuándo hablamos de cambio climático y desarrollo”. “Nosotros hemos asumido una agenda de cambio climático con mucho protagonismo. La decisión del presidente ha sido la de tener una postura muy clara y es por eso que en el último diciembre hemos presentado una contribución frente a la convención marco de las Naciones Unidas con una ambición del 26% mayor a la presentada en nuestro país en el 2016. Eso implica que vamos a tener que desarrollar durante todo este año un plan nacional de investigación para cumplir con las metas que nos hemos comprometido”; agregó.

“Hemos encarado desde el Ministerio de Ambiente un rol protagónico regional sobre el cambio climático y vamos a hacer parte junto a otros 39 países de la conferencia que se va a realizar el 22 de abril - Día de la Tierra- donde va a haber distintos anuncios por parte de Estados Unidos”; desarrolló el ministro.



POLITICA AMBIENTAL

Por su parte, Castellano manifestó que “hemos puesto el foco, el eje, tomando la decisión de crear una Secretaría de Ambiente y Movilidad para demostrar que los temas ambientales tienen que ser política de Estado”. “Creo que la pandemia del COVID-19 se ha evidenciado un modelo de desarrollo que está haciendo estragos, y la pandemia puso un límite natural. Por eso, sabemos que los que más sufren con el cambio climático son los que menos tienen, los más humildes”; explicó. “Entonces, tenemos que pasar de un modelo que es netamente extractivista a otro circular, que pueda encontrarse con una economía que no descarte todo – incluso al mismo ser humano, en muchos casos – para pasar a un modelo de inclusión, de integración. Pasar de un modelo individualista a otro comunitario, de casa común. Lo dijo el Papa en una de sus últimas encíclicas: 'Pasar de un modelo consumista a un modelo solidario'. De esto también se trata la filosofía del ambiente porque, en definitiva, como seres humanos, debemos ser el centro de esa política ambiental”; señaló el intendente. “No tenemos dudas de que, más allá de lo que se pueda hacer en las macroestructuras, o en las decisiones que se puedan tomar a nivel provincial, nacional o internacional, los gobiernos locales no debemos esperar eso. Tenemos mucho para hacer desde la decisión que tenemos, por ejemplo, en el uso del suelo y la planificación. Pensar cuánto permitimos de superficie verde cuando se construye un edificio; cuánto aportamos del presupuesto público para los emprendimientos ambientales, el empleo verde, el reciclado, la capacitación, relleno sanitario. Ahí aparece la política de Estado. Pero este es un problema que no se va a solucionar rápidamente. Más allá de a quién le toque dirigir los destinos de las sociedades debe ser una política acordada, parte de una sociedad y cualquier partido político que gobierne tiene que darle continuidad”; finalizó Castellano. El mandatario expuso 40 minutos y destacó las acciones de Calidad ambiental, empleo verde y educación y comunicación ambiental que lleva adelante el municipio.