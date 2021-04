Autoridades políticas y de salud llamaron a reflexionar a los ciudadanos rafaelinos

Este miércoles, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, autoridades políticas y sanitarias de nuestra ciudad realizaron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la situación epidemiológica que se presenta ante el aumento de casos por COVID-19 y, simultáneamente, hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana para que ninguna persona salga de sus hogares si no es estrictamente necesario y cumpla con el aislamiento en caso de tener dos o más síntomas de la enfermedad o resultar positivo en una prueba de hisopado. Estuvieron presentes en el encuentro con los periodistas, en la última conferencia presencial, con los periodistas frente a los funcionarios, al menos por un tiempo, el intendente Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti; el subsecretario de Salud, Martín Racca; y la coordinadora de Epidemiología del Hospital, Sandra Capello.

Luis Castellano fue contundente al aseverar que “si como comunidad no entendemos que podemos ser parte y creemos que solo le puede pasar a otro, estamos en la peor de las situaciones. Parece cansador volver hablar de los cuidados. Hace más de un año que lo estamos diciendo. Esto es de vida o muerte”. El intendente hizo referencia a algunas acciones que, con el apoyo de los concejales, definieron realizar: ”Dentro del ámbito municipal, vamos a trabajar por turnos como en el peor momento de la pandemia; le vamos a pedir al sector privado que trate de disminuir la circulación al máximo los próximos 15 días; hemos decidido suspender actividades recreativas o culturales por 15 días; postergar todos los eventos por un tiempo – vale recordar que, en acuerdo con el Concejo, los organizadores de eventos tenían permitido trabajar como bares y restaurantes -; con respecto a las prácticas deportivas amateur, particularmente el fútbol de los sábados, les pedimos que no realicen el tercer tiempo, que jueguen el partido y vuelvan a sus casas”.

Además, “los bares y restaurantes deberán atender afuera. Deberán apropiarse de las veredas. Acompañaremos con algún tipo de calefacción o como se pueda, pero debemos llevar esto fuera. Estamos intentando hacer lo mejor posible y no tener que tomar acción estricta de cerrar, porque no queremos”, expresó. El mandatario adelantó que “vamos a tener una reunión con el Comando Unificado para organizar un fuerte trabajo sobre el espacio público, con una lógica de control y concientización, en donde voluntarios van a brindar mensajes para que mantengan los protocolos mínimos y así el espacio público esté en el lugar de cuidado que tiene que tener”. Al respecto, “instamos a los fiscales a que cumplan el rol que tienen que cumplir y hagan cumplir las medidas que están en el DNU. Es una acción clave para que las fuerzas de seguridad se sientan respaldadas”.



TIEMPO PARA PODER VACUNAR

Por su parte, Martín Racca manifestó que “veíamos un pronunciado ascenso de todos los eslabones de la cadena que esta enfermedad nos puso. Hoy debemos informar que los números son estrepitosamente superiores a lo que veníamos analizando y la verdad que nos preocupa muchísimo”. “La idea es reivindicar a la salud, poner en agenda, nuevamente, a la salud como prioridad – dijo -. Si no tomamos las medidas, y sobre todo darles la importancia de ponerla por sobre todas las cosas, en las próximas semanas podríamos tener algunos inconvenientes que no quisiéramos anunciar nunca. Lo que perseguimos con algunas de las acciones anunciadas es lograr más tiempo para llegar a vacunar a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo la mayor de 60 años y menores de 60 con comorbilidades. De esa manera vamos a descomprimir el uso de camas críticas del Hospital”. Racca indicó que “lo que queremos decir es que los números son difíciles de anunciar y debemos hablarle a la población mayor de 60 años que el año pasado cumplió con los cuidados, con los protocolos. Sabemos que la mayoría ya está vacunada y, más allá de que esté vacunada o no, es fundamental que se sigan cuidando”. “A la población menor de 60 años, sobre todo el menor de 40, - continuó - en donde sabemos que es más dificultoso el cumplimiento de protocolos y medidas de autocuidado, les vamos a decir que la vacunación les llegará en última instancia, está último en la cola. En relación con esto, estamos viendo que las personas que están internadas, las que están complicadas son cada vez más jóvenes. Si por cualquier motivo nunca se cuidaron, es un buen momento para hacerlo. Si se afecta a la población más joven, empeoraría toda la cuestión”.



REBROTE

A su tiempo, Sandra Capello definió que no debemos pensar en que estamos viviendo una “segunda ola” de coronavirus “porque una segunda ola sería cierta si hubiéramos bajado el número de casos a prácticamente uno o dos semanales; pero eso nunca pasó. Logramos bajarlo, pero nunca dejamos de tener casos”. En realidad, “lo que nosotros tenemos ahora es un rebrote, un aumento de la incidencia exponencial, algo que ni siquiera nosotros pensamos que nos iba a pasar en Rafaela porque creíamos que la población había entendido”. En cuanto a la “segunda ola”, la especialista dijo que “es otra pandemia que está viniendo. Las reinfecciones van a llegar, las nuevas cepas van a llega, o sea que nos van a encontrar muy mal. Esa es otra pandemia. Europa está viviendo otra situación, nosotros tenemos una situación de descontrol. Hay un descontrol en las medidas de prevención y hay un descontrol en el sistema sanitario porque nosotros ya no sabemos más que atajar primero. Es muy preocupante”. “Para este virus, o para las nuevas variantes, las medidas de prevención son exactamente las mismas: hay que reducir la circulación de gente, hay que evitar el contacto interpersonal, no tenemos tiempo. Sabemos que la pandemia empezó pero no sabemos cuándo va a terminar”. Capello agregó que “vamos a tener que aprender a vivir diferente, con muchos cuidados, hasta que se pueda vacunar a la mayor cantidad de la población y hasta que aparezcan algunos tratamientos que nos alivien el sistema de salud”.



UTILIZAR LOS RECURSOS

DE LA MEJOR MANERA

A su vez, Diego Lanzotti, visiblemente afectado, expresó, con su voz algo entrecortada, que “vemos con muchísima preocupación que estar sin camas de terapia intensiva es muy estresante para todos. El personal está muy estresado, más allá de los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos estamentos que nos están acercando equipamiento y personal para poder mantener el funcionamiento del Hospital. Estamos trabajando con el sector privado para poder aumentar la cantidad de camas y, con ello, el recurso humano para poder atender”. “La realidad es que tenemos pacientes desde 27 años que se encuentran graves con COVID-19 hasta 95 años, con un predominio de internados - en grave estado – de 46 años. Es una situación sumamente grave y muchos de ellos son amigos que tenemos en nuestra comunidad. Estamos tratando de usar de la mejor manera los recursos que tenemos”, aseguró. Lanzotti señaló que “tenemos un SAMCo, con el cual trabajamos, y que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia, de la Municipalidad y de la comunidad, en donde se realizan importantes inversiones que llaman la atención a los propios proveedores, pero la sensación es que nada alcanza”.



APOYO DEL CONCEJO

Por último, Germán Bottero manifestó que “más allá de la circulación prohibida, entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana, de alguna manera se trata de que todo siga lo más normal posible. Pero esta situación se ha ido desbordando de manera tal que, cuando los responsables de la salud de la ciudad y de la Región de Salud dicen que están a punto de quedarse sin camas y sus recursos humanos están estresados y a punto de colapsar, que la cantidad de casos está superando aquellos picos del año 2020, obviamente que la política también tiene que tomar esto y reaccionar”.

“Desde el Concejo Municipal estamos acompañando. Hablamos con el intendente y le manifestamos que tiene nuestro apoyo para las decisiones que tenga que tomar y lo va a poder hacer y que tiene nuestro apoyo”, remarcó