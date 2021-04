La Provincia evalúa medidas para el sector gastronómico Nacionales 15 de abril de 2021 Redacción Por En Santa Fe, el ministro de Trabajo se reunió con representantes de trabajadores gastronómicos por las medidas que afectan al sector. “Hablamos sobre la posibilidad de contar con instrumentos que permitan un alivio al sector y mantener las fuentes de trabajo”, dijo el funcionario.

FOTO SCS REUNION. Pusineri junto a dirigentes sindicales en Rosario.



El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, se reunió este miércoles en Rosario con representantes de trabajadores gastronómicos, hoteleros y de casinos, para dialogar sobre las medidas que afectan al sector. De la reunión participaron referentes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA) y el Sindicato de trabajadores de juegos de azar (ALEARA).

Tras el encuentro, el funcionario explicó que el diálogo giró en torno a las preocupaciones que mantiene el sector en el marco de la pandemia y las medidas que se han adoptado, “en función de la idea que viene sosteniendo el gobierno provincial de mantener todas las actividades que se puedan en funcionamiento. Pero hay una cuestión de los contagios y la ocupación del sistema sanitario que no podemos descuidar”.

“Como primera medida, insistir en el cumplimiento de los protocolos en las actividades que están funcionando”, destacó Pusineri, y agregó: “En segundo lugar, la situación del casino, que ha sido suspendido por el DNU nacional, y la hotelería, que se ve impactada por esta situación de pandemia”. Y sumó: “Hablamos de la posibilidad de contar con instrumentos legales que permitan un alivio para sector empresario y mantener las fuentes de trabajo”.

Asimismo, dijo que se mantendrá “una mesa periódica para hablar sobre el avance de estos temas y, en particular, sobre los instrumentos que estamos poniendo a consideración del sector”.

Por su parte, el representante de UTHGRA, explicó: “Venimos a exponer la situación de cierre total, porque cuando es así los trabajadores cobran el 75% de su salario, como ocurrió de marzo a diciembre pasado, y sin paritaria, que reestablecimos con la reapertura de casinos. Y ante este nuevo cierre, venimos a ver qué se puede hacer para que no se retrotraiga la situación”.

Para cerrar, el referente gremial manifestó que representa a los seis departamentos del sur de la provincia, y que ya se han perdido “4.500 puestos de trabajo”. Y concluyó: “Es una preocupación del gobierno de la provincia, del gobernador y del ministro. Estamos tratado de encontrar la manera de que el trabajador no se vea perjudicado en su salario”.



A NIVEL NACIONAL

Tras la pérdida de unos 150.000 empleos por el impacto de la pandemia y la cuarentena en 2020, los empresarios hoteleros y gastronómicos están con máximo nivel de "alerta, preocupación e incertidumbre" por las nuevas restricciones que podrían aplicarse para contener la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

Así lo expresó en diálogo con la agencia NA el secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Marcelo Barsuglia, en momentos en que el Gobierno analiza cómo proceder ante el aumento exponencial de casos de Covid-19. Esta Federación, a través de sus filiales en todo el país, agrupa a más de 50.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos.

"Vemos la situación sanitaria y económica con suma preocupación", describió Barsuglia y señaló que en la noche del martes generó "máxima preocupación e incertidumbre" un viral de Whatsapp que decía que el viernes el Gobierno iba a "cerrar todo", lo que incluso fue leído en programas de televisión como si fuera cierto.

El Gobierno salió de inmediato a negar que el viernes vaya a implementarse una cuarentena total en la Argentina y este miércoles la ministra de Salud, Carla Vizzotti, reforzó el pedido a gobernadores e intendentes para que eleven los controles y generen políticas de concientización sobre la pandemia.

"Tenemos que llamar, de vuelta, a las autoridades de las provincias y de los municipios a que se empoderen de su rol de implementación de las medidas, de fiscalización y de ampliar las medidas porque tienen la potestad en el DNU del 9 de abril, cuentan con este Ministerio de Salud y con este Gobierno nacional para acompañar cada una de las medidas", manifestó Vizzotti.

Barsuglia afirmó que la aclaración del gobierno generó cierta tranquilidad, pero aclaró que la incertidumbre continúa porque la situación sanitaria se va complicando y en la hotelería, la gastronomía y el turismo no saben hasta qué punto de restricciones podría avanzar el Estado.

"Es muy preocupante porque no sabemos que medidas va a tomar el Gobierno. La versiones extraoficiales no ayudan en absoluto a la situación en la que nos encontramos. Los casos han aumentado en forma considerable", indicó.

Consultado sobre el apoyo económico oficial, Barsuglia comentó que las medidas están llegando "muy poco" a los sectores hotelero, gastronómico y del turismo porque hay muchas empresas que no califican para acceder al Programa de Recuperación Productiva II (Repro II).

"El Repro no tiene la agilidad que tenía el ATP (programa de Asistencia al Trabajo y la Producción), que le llegó a muchas más empresas. Hasta ahora el Repro no ha dado grandes resultados. Hay muchas empresas que no califican", agregó.

Barsuglia comentó que la situación financiera de las compañías del sector es "muy preocupante" porque vienen trabajando "como mucho a 50% desde hace un año", dado que el aforo no ha sido mayor a eso.

"Según estudios que hemos realizado, en el último año se han perdido uno 150.000 puestos de trabajo, sobre una plantilla de 600.000. Y han cerrado temporalmente o en forma definitiva unos 10.000 establecimientos", señaló el secretario de la FEHGRA.