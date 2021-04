El domingo llegarán al país 864.000 vacunas de Covax Nacionales 15 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Gobierno nacional confirmó ayer que el próximo domingo llegan 864.000 dosis de la vacuna de AztraZeneca, parte del mecanismo COVAX. Así lo señalaron a NA fuentes oficiales, y detallaron que las vacunas arribarán al país a través de un vuelo proveniente de Amsterdam, Holanda.

La llegada de la partida está prevista para el domingo 18 a las 6:10 a través del aeropuerto internacional de Ezeiza.

El arribo de este cargamento, que se confirmó a última hora, es clave para que el Gobierno pueda continuar con la campaña vacunación en todo el país, ya que algunos distritos comenzaron a quedarse sin dosis para aplicar.

Por la mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había dicho que no tenía novedades sobre nuevas vacunas, en medio de la "escasez global de vacunas".

En conferencia de prensa en Casa Rosada, al ser consultada sobre la llegada de nuevas dosis, la funcionaria nacional explicó: "Estamos en este proceso de producción, cuando termina la producción del lote se hace el control de calidad y si se aprueba, se avisa y se genera toda la acción para ir a buscarlas. Éstas son las situaciones que no están sucediendo.

Estamos esperando tener alguna información. Tenemos la expectativa de que pronto podamos tener algún embarque y continuar la campaña de vacunación".

Luego, Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, se reunieron con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la India en nuestro país, Dinesh Bhatia, para avanzar en negociaciones que permitan adquirir 580.000 vacunas COVID-19 desarrolladas en aquel país.

En la misma línea, este martes las funcionarias argentinas realizaron una videoconferencia con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en Argentina, Zou Xiaoli, para favorecer las conversaciones con el laboratorio público chino que produce la vacuna Sinopharm.

"Argentina tiene firmado un contrato con China por el cual tenemos pendiente de entrega dos millones de dosis de Sinopharm, mientras que con India tenemos diferentes líneas estratégicas de posibilidades de acceso que estamos tratando de profundizar y concretar, aunque no tenemos contratos firmados aun", indicó Vizzotti.



PEDIDO A LA INDIA

El Gobierno nacional busca "destrabar" la llegada de vacunas a la Argentina para enfrentar la segunda ola de coronavirus, dado que empiezan a escasear las dosis en el país. Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pidió al embajador de la República de la India en Buenos Aires, Dinesh Bathia, "acelerar el envío" de 580.000 dosis de vacunas Covishield.

Vizzotti realizó la solicitud durante una reunión que encabezó en Casa Rosada junto a Dinesh Bathia y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. El pedido está vinculado a la compra de vacunas que el Gobierno nacional realizó al laboratorio de Oxford-AstraZeneca, cuyo primer envío de 580.000 dosis arribó a Ezeiza el pasado 17 de febrero. Las fuentes consultadas detallaron a Noticias Argentinas que hay "buena predisposición de India, pero no hay definición" de fechas.

Según supo esta agencia, las vacunas permanecen retenidas en India porque las autoridades ejecutivas de ese país dispusieron un bloqueo hasta que la totalidad de su población sea vacunada.