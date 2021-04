¿Loeb con un Ford en el WRC? Deportes 14 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

"Lo principal para mí este año es el Dakar y el Extreme E; estos son los dos programas principales. Tal vez, si alguien me llama, si Malcolm (Wilson, director de M-Sport) me pide que haga un rally y me necesita, ¿por qué no?", comentó Sebastién Loeb cuando le preguntaron sobre su vuelta al Rally Mundial.

El nueve veces campeón del mundo compitió el año pasado con Hyundai, pero las dos pruebas en las que participó, le dejaron sabor a poco, por lo que estaría dispuesto a manejar un Ford Fiesta del equipo inglés, que en dos ocasiones anteriores (2005 y 2019) trató de contratarlo, sin éxito, para correr el WRC.